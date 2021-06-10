一個程式bug讓全球數千網站掛點 Fastly是何方神聖

全球近千個新聞網站、串流服務、跨國零售等熱門網站，周二 (8 日) 無預警掛點一小時，調查結果與駭客攻擊無關，釀災的是雲端供應商 Fastly(FSLY-US) 的系統更新失誤，也凸顯全球網路基礎建設脆弱的一面。

包括英國政府入口網站、金融時報、紐約時報、彭博社、亞馬遜、Spotify、Twitter、、Twitch、Hulu、PayPal 等大型網站，8 日早上突然接連斷線約一小時，恐損失數百萬美元的廣告收入，連帶美股期指也一度下跌。

初步的調查結果顯示，釀災的是雲端供應商 Fastly。Fastly 發言人稱，因為 5 月時一次系統更新中有程序錯誤 (bug) 未被發現，並非遭受駭客攻擊，並為此次全球網路大癱瘓致歉。

Fastly 是何方神聖？CDN 又是什麼？

這家對多數人而言相當陌生的 Fastly 究竟是何方神聖？一個程式 Bug 竟讓全球多個大型網站掛點。

Fastly 成立於 2011 年，並在 2019 年上市，是全球為數不多的大型 CDN 供應商之一，業內有規模的競爭對手不多，計有阿卡邁科技 (Akamai Technologies)、Cloudera 和亞馬遜網絡服務 (Amazon Web Services, AWS)。

CDN 透過把網站內容複製到遍布全球的服務器網絡，讓各大網站能更流暢地下載到用戶面前。在網站充滿高畫素照片、影片等內容的今天尤其重要。

大數據分析公司 Kentik 總監 Doug Madory 指出，CDN 服務是網路系統的重要部分，大多數網民其實每天都在跟 Fastly 打交道，但通常你不會知道它任何事情，因為它在正常運行。

鄉民驚訝 Fastly「網權」這麼大 股價不跌反漲

這次出包雖有損商譽，卻也讓 Fastly 知名度大增。值得注意的是，斷網事件發生後，一些網民揚言要拋售手中的 Fastly 股票；隨著服務恢復正常，Fastly 8 日股價不跌反飆 10.85%、收 56.20 美元，創 5 月 5 日以來收盤新高。

英國牛津大學賽德商學院副教授 Martin Schmalz 指出，這次事件讓網民驚訝地發現，如此龐大的網路權力落在 Fastly 這一家企業手中，投資者則驚喜地發現 Fastly 手握如此的力量。

Fastly 規模雖不如 Google、微軟及亞馬遜網路服務 (AWS)，但在愈來愈多企業將數位架構委外管理的趨勢下，這類雲端服務在網路領域逐漸具有牽一髮動全身的重要性，一旦出差錯，網站用戶可能抱怨連連。

BBC 報導指出，幾乎全球所有網站都採用 CDN 與其他雲端服務，這次 Fastly 服務發生問題，敲響了互聯網雲端服務過度中央化的警鐘。短短 10 分鐘內，一個故障就能讓全世界一片混亂，實在不簡單。也讓人意識到，網絡技術到雲端改變了企業需要保護的部分和環節。