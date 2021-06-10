疫苗普及+提前重啟雙助攻 NRF：美今年零售成長有望創37年來最快

由於疫苗接種持續普及，且經濟較先前預期更早重啟，美國全國零售聯盟 (NRF) 周三 (9 日) 表示，對 2021 年美國零售額的成長預測將上調為 10.5% 至 13.5%，將是 1984 年以來最快增速。

NRF 首席經濟學家 Jack Kleinhenz 表示，隨著經濟自疫情中反彈，消費者開始花費疫情爆發至今累積的積蓄，預計 2021 年零售額將成長 10.5% 至 13.5%，總消費額將達到 4.44 兆 至 4.56 兆美元，其中包含實體商店和線上零售，但不包括汽車經銷商、加油站和餐館。

NRF 最新的預測較先前預期大幅上修，該機構 2 月預估零售額將成長 6.5% 至 8.2%，全年銷售額超過 4.33 兆美元。

相較之下，2020 年零售總額為 4.02 兆美元，2019 年為 3.76 兆美元。

此外，NRF 認為美國今年全年 GDP 成長有望達到 7% 左右，優於先前估計的 4.4% 和 5%，本財政季度零售額則有望恢復至疫情前的水平。

Kleinhenz 表示，政府的刺激政策已經透過經濟進入消費者的口袋，刺激民眾購物慾望並加速復甦。他說：「我們看到經濟明顯強勁、有彈性的跡象，家庭已準備好恢復正常的生活、工作和娛樂。」

許多零售商如沃爾瑪 (WMT-US)、Levi’s (LEVI-US) 和梅西百貨 (M-US)，近期都公布強勁的第一季財報，並提高今年財測。許多零售業高層表示，他們看到消費者走出家門、舉辦社交聚會，並開始添購新衣物。

梅西百貨執行長 Jeff Gennette 在先前電話會議上表示，隨著消費者購買行李箱、鞋子、新服裝和化妝品，該公司預計被壓抑的需求將繼續存在，且不認為這是短期現象。

然而，儘管展望樂觀，但受到通膨、港口壅塞和工人短缺的衝擊，零售業仍面臨挑戰，據美國商務部數據，美國零售銷售額在 3 月飆升 10.7% 後， 4 月已出現停滯，5 月的數據則尚未公布。

另外，目前也尚不清楚有多少消費者會由一般商品消費轉向服務和其他支出，例如飯店住宿、機票和外出用餐。