〈貴金屬盤後〉市場靜盼美通膨數據 黃金溫和收高 仍未達1900美元上方

週三 (9 日) 交易，黃金期貨價格上漲，部分係因受到公債殖利率回落的支撐，但在可能推動黃金下個大波動的美國通膨數據公布前夕，金價仍收低於每盎司 1900 美元。

GoldCore 行銷總監 David Russell 表示，黃金近期一直難以守住 1900 美元上方，而 10 年期公債殖利率已經走低，「這一點對黃金已經不像過往那樣有看漲動力。這可能是因為 Fed 努力打壓通膨預期，因此限制了實際收益率。」

他也提到，目前市場所有焦點都放在週四的通膨數據上。

美國預計週四上午公布 5 月份消費者物價指數 (CPI)。分析師預期該 CPI 將大幅月升 0.5%、年升 4.8%。4 月 CPI 年增 4.2%，因較預期火燙，短暫地擾亂了上個月的市場。

「如果看到低於預期的數據，預計黃金就會在短期內遭拋售。如果看到高於預期的數據，就很可能給予黃金突破阻力的動能，開啟下一波看漲週期。」Russell 說。

8 月交割的黃金期貨價格上升 1.10 美元或近 0.1%，收每盎司 1895.50 美元。

7 月交割的白銀期貨價格上升 27 美分或近 1%，收每盎司 28 美元。

週三貴金屬交易時間，10 年期美國公債殖利率觸及 3 月以來最低水準，與此同時，ICE 美元指數在觸及關鍵 90 水準以下的低點後走穩。

黃金一直對美國公債殖利率和美元走勢相當敏感，因為這兩者上升均不利黃金價格。

其他金屬商品交易

7 月交割的銅期貨價格下跌近 0.6%，收約每磅 4.53 美元。

7 月交割的白金期貨價格下跌近 0.9%，收每盎司 1151.80 美元。

9 月交割的鈀金期貨價格下跌 1.2%，收每磅 2772.80 美元。

Marex Spectron 的 LME 主管 Anna Stablum 表示，「中國通膨數據顯示，高昂的原材料很難轉嫁給消費者。」

由於大宗商品價格飆升，中國 5 月生產者物價指數 (PPI) 上升 9%，為 12 年來竄升最快年率。然而，中國官方 5 月消費者物價指數 (CPI) 年率雖自前月的 0.9% 上升至 1.3%，仍低於市場預期的 1.6%。

「為因應工廠通膨飆升至 2008 年高點，中國誓言控制玉米、小麥和豬肉價格。中國消費者需求疲弱這點令投資者擔憂，因為這不僅可能讓原物料價格下降，也可能從中窺見全球自疫情後復甦的情況究竟如何。」