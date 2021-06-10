〈能源盤後〉汽油庫存意外大增 燃料需求下降 WTI原油收低於70美元

週三 (9 日) 交易，WTI 原油期貨價格溫和下跌，收在 70 美元關卡下方，係因數據顯示，美國原油庫存雖然連續第三週下降，但汽油庫存增加 700 萬桶。

汽油期貨在主要能源期貨中領跌，因為數據也顯示，上週汽油隱含需求小幅減少。

ClipperData 大宗商品研究部門主管 Matt Smith 表示，隨著煉油活動持續增加，「美國石油庫存只會減少，但汽油和蒸餾油的隱含需求下降，導致這兩種石油產品的庫存大量增加，抵銷了原油庫存減少帶來的看漲動力。」

EIA 報告

EIA 週三公布，上週 (6/4 止) 美國原油庫存減少 520 萬桶，減少程度大於分析師預期與週二 API 數據，帶來正面動力。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預計上週 (6/4 止) 美國原油庫存減少 410 萬桶。API 週二公布，上週原油庫存減少 210 萬桶。

然而，EIA 數據也顯示，上週汽油庫存增加 700 萬桶，蒸餾油庫存增加 440 萬桶，增加程度大於預期。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預計上週汽油庫存增加 100 萬桶，蒸餾油庫存增加 40 萬桶。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 9 美分或近 0.1%，收每桶 69.96 美元。

根據道瓊市場數據，昨日最近月 WTI 原油期貨價格收在 70 美元上方，創 2018 年 10 月以降最高收盤價。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格持平，收每桶 72.22 美元，續坐 2019 年 5 月以來最高點。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖近 2.20 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收近每加侖 2.13 美元。

EIA 數據也顯示，當週俄克拉荷馬州庫欣儲油中心庫存小增 20 萬桶，達 4570 萬桶。與此同時，可作需求代表的成品汽油供應量減少 66.6 萬桶 / 日，達 848 萬桶 / 日。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 認為，由於上個月 Colonial 輸油管道關閉的問題，隱含需求數據是「歪斜的。」

「大眾早就買入天然氣了，但大批歐洲進口量湧入，供應量四處流動。」因應管道暫時關閉，美政府簽發《瓊斯法案》豁免令以緩解美國東海岸的燃油短缺問題。

《瓊斯法案》規定在美國境內航行的船舶必須由美國製造，在美國登記註冊；船舶所有權至少有 75% 為美國公民擁有；船員須為美國公民。

隨著全球大部分地區經濟重啟的努力，增強市場對能源需求持續改善的預期，原油週二收高。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示，「因應全球新冠病例在 4 月下旬觸頂後趨於下降，需求樂觀情緒持續支撐原油。」

「此外，美國放寬對一些國家的防疫旅遊警告，雖然這不可能立即讓國際旅遊量反彈，但顯然是朝著正確方向邁出一步。我們相信，隨著今年推進，需求前景將持續支撐價格。」

EIA 週二發布月報，預期今年 WTI 原油每桶均價 61.85 美元，較 5 月時的估值上升 5%，也預期今年 Brent 每桶均價 65.19 美元，較前估值上升 4.7%。

週二，美國國務卿 Antony Blinken 的言論進一步提振了油價。因他表示，「即使美國和伊朗達成協議，數百項制裁仍將持續存在。」市場一直擔心美伊達成核協後，伊朗原油出口會因獲美國解除制裁而大量回歸全球市場。

然而， Patterson 表示，OPEC + 扣下 600 萬桶 / 日以上的閒置產能，恐限制了原油價格進一步的上漲空間。

其他能源商品交易

7 月交割的天然氣期貨價格持平，收近每百萬 Btu 3.13 美元，仍是 2 月以來最高收盤價。

EIA 週四將公布上週天然氣庫存報告。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (6/4 止) 天然氣庫存增加 950 億立方英呎，高於 5 年均線 (920 億立方英呎)。