讓防疫升級帶動產業轉型

黃崇哲

台灣金融研訓院院長《台灣銀行家》雜誌總編輯

其實，台灣在過去半年太不正常了，因為防疫阻絕境外，讓我們很多人以為在 KTV 包廂裡面歡唱、暢飲是那樣的理所當然，也讓我們以為等疫情過後，一切終將回復原樣的舞照跳、馬照跑。事實上，不論是先進國家還是開發中國家，生活已經都有了新的面貌，可能是更為獨裁，可能是更為數位，但更多是在這些國家中，因為疫情的嚴峻，讓家人之間必須放棄見親人最後一面的機會，而讓親情決斷於殘忍的隔離封城之中。

所以，我們是該珍惜過去一年多的時間。因為在過去一年中，經由科研與廣大人命的喪失，我們已經知道了病毒的面貌與更多偵測方式，也了解一些治療方法，更重要的，國內外研發出的疫苗，讓沒有染疫者也有了與病毒對抗的武器，這都是過去一年來，政府與人民共同努力的成果。

而現在提升至三級抗疫，只是讓台灣跟世界其他國家一樣，開始步入與病毒的社區巷戰，CDC（衛生福利部疾病管制署）很難再一對一的追逐感染途徑，而是改以防堵病毒大幅擴散為作戰首要目標。也就是說，我們必須假設病毒無所不在，到哪裡都有感染可能的新階段。但正因為前面辛苦爭取到的一年多時間，我們有了藥劑及醫療能量，有足夠的口罩、酒精，所以在這階段我們不是赤手空拳，只要加上國人本來就有的警覺意識，我們是有能力多撐半年到疫苗普及的一天，那一百多天後的光明，仍然在等著我們，我們要樂觀等待下去。

其實，看看國外一年來的經驗，為了因應疫情，各項產業的演變相當全面。不論是飯店改裝提供為居家工作者空間，或者是更廣泛利用 AI 與機器人參與防疫工作。大量居家工作者（Working from home, WFH）的需求，更讓對應的科技業者做出及時的回應，提供更好的軟體應用體驗。例如微軟的 Teams 交流平台，設計了「虛擬通勤」與「心理疲勞偵測」等功能，用來改善 WFH 世界中用戶的工作與生活平衡，而這些演化都是標誌著「疫後創新」的時代來臨。

對金融產業而言，金融服務的功能與未來，也已經有全然不同的面貌。為因應疫情的衝擊，各國除了金融科技的發揮外，包括了更多服務觀念以及法令遵循的調整。就如同我國金管會，為了維持服務營運不中斷，也已經思考試辦施用手機視訊來暫時取代親簽、親晤的可能。對於這些應用，相信我國也將參考其他國家的產業抗疫經驗，讓台灣的金融發展可以在疫後創新的時代更加繁榮。

就如同各機構的實體分行，在抗疫後的工作除了加強消毒外，重新定位與線上服務加值，是必然要做的思考方向。就讓我們利用這段三級抗疫時間，好好測試我們迎接未來的態度，從心態上承認，未來已經來臨，只有更多的科技運用與創新，才能在疫後的世界，持續成長動能。

歡迎來到新世界，也把握每個人手上的緣分與當下的美好。半年後，讓我們再去 KTV 大包廂群聚暢飲。

來源：《台灣銀行家》138 期

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