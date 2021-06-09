新制上路前房地合一稅收衝高 台中稅收抵過雙北市

根據財政部統計資料庫資料顯示，在房地合一新制上路前，今年前四月個人的房地合一稅稅收為 50.9 億元，年增幅度達 83%，其中前四月的房地合一個人稅收王仍是台中市，合計金額達 12.2 億元，一個台中市的稅收就抵過雙北市。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這一波房地合一稅收從去年 9 月就呈現走高趨勢，單月的房地合一稅收連續幾個月都超過 10 億元，近 3 個月更達到每月平均 14.5 億元的高峰，反映當前房市交易熱絡，尤其 3 月初房地合一 2.0 稅制改革就已經逐漸明朗化，也可能讓部分民眾加速交易。

不過，今年 2-4 月個人房地合一稅收增加，主要應該還是反映不動產市場景氣交易熱絡。

以區域表現來看，台中市仍穩居六都的稅收王，前四月房地合一個人稅收達 12.2 億元，相當於雙北市的總和，第二名則是台中市的 6.5 億元，不過雙北市似乎房市有逐步增溫跡象，雙北市的房地合一稅收 6.1 億元，年增率都超過 1.5 倍，是增幅較為明顯的區域。

台中市近年工業區與科技園區蓬勃發展，同時也吸引許多台商回流，加上許多重大建設陸續完工，房市有許多題材發酵，區域內更有許多重劃區推出，帶動地價與房價走揚，整體房市的景氣走揚，對於房地合一稅收也有明顯貢獻。

曾敬德表示，房地合一 2.0 即將要在 7 月 1 日上路，原本預期市場上可能有一小波新舊制轉換的出售潮，不過因為疫情影響，讓這波出售潮可能就此提前結束，不過在 7 月 1 日前，預售換約還趕得及提前轉手適用舊制。