聯發科Q1市占率達35% 連三季坐穩全球手機晶片龍頭

研調機構 Counterpoint 指出，聯發科 (2454-TW) 第一季在全球手機晶片市占率高達 35%，不僅持續拉開與競爭對手高通 (QCOM-US) 的距離，也已連三季登上全球手機晶片龍頭。

Counterpoint 指出，聯發科今年第一季受惠 4G LTE、5G 方面的市占率持續增加，整體市占率達 35%，季增 3 個百分點，年增 11 個百分點，年增幅冠居全球，其次依序為高通、蘋果 (AAPL-US)、三星、海思、紫光展銳。

以第一季來看，僅聯發科、蘋果市占率較去年同期增加，其餘如高通、三星、海思皆減少，其中，海思受華為禁令影響，市占率從去年第一季的 12%，大減至 5%，為市占率降幅最大的業者，三星市占率也下降 5 個百分點，僅剩 9%。

Q1 全球手機晶片業者市占率。(圖: 擷取自 Counterpoint)

由於三星德州廠第一季遭暴風雪襲擊，導致高通手機晶片出貨不順，中國業者紛紛轉向聯發科下單，推升其市占率遠優預期，市場普遍預測，聯發科在中國市占率已高達 5 成，取得過半市占，也帶動聯發科市占率激增。

展望後市，聯發科也預計，由於 5G 高階晶片出貨續旺，將帶動高階市占在今年與未來不斷提升，並持續強化中階與主流的市占率，看好今年 5G 手機晶片市占率達 45% 以上，相較於先前預估 40% 還要高，可望坐穩全球龍頭寶座。

不過，近來外資認為，隨著台積電 (2330-TW) 新產能下半年開出，高通 5G 手機晶片的生產瓶頸將在下半年排除，屆時將對聯發科帶來威脅，雙方競爭將越趨激烈。