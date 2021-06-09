詩肯5月營收創同期高 保守看待6月後營運

台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 今 (9) 日公布 5 月合併營收為 1.76 億元，儘管 5 月中旬以來本土疫情爆發，但僅較上月衰退 4.68%，年增 31.42%，並創同期新高，詩肯指出，衰退幅度不大主要是因旗下新加坡 NOVA 穩定挹注，不過，由於國內疫情仍未緩解，暫先審慎看待後續營運。

詩肯不諱言，5 月上旬表現穩健，但在政府宣布提升疫情警戒至第三級後，整體零售業來客驟減，也連帶影響業績表現，台灣市場 5 月營收年減約 20%。

詩肯認為，台灣的零售業景氣已降至谷底，且短期看來，在疫苗大規模施打前仍未有緩解跡象，因此，預料台灣市場 6 月之後一段時間都會較辛苦，不過，據去年新加坡的經驗，解封後可望迎來報復性消費，因此，只要下半年台灣能大規模施打疫苗，解除三級警戒後，後市仍可期待，保守但不悲觀。

詩肯也強調，在去年的經驗後，由於現金流和庫存都相當充足，足以因應市場變化，而併購 NOVA 的效益顯現，在台灣市場受疫情干擾的同時，仍可穩定挹注營收。

截至 5 月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠精品三品牌全台分別有 77、50、3 店，合計共 130 店；詩肯說明，在疫情影響期間，新通路包括量販和其他異業結盟的店中店計畫，會稍微放緩。