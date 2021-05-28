蔡明介：聯發科不僅是台灣品牌 也要成為全球品牌

聯發科 (2454-TW) 今 (28) 日適逢成立 24 周年，董事長蔡明介指出，聯發科 24 年來做了不少努力，不僅是台灣品牌，也期望打造成全球品牌，且隨著時間轉變，陸續投入社會，藉由舉辦「智在家郷」數位創新競賽，並應用在科技產品的經驗，幫助台灣解決各鄉各鎮自己的問題。

蔡明介表示，從工研院、聯電 (2303-TW) 再到聯發科，一路走來，努力把事情做好，把技術學會，二十幾年來，一點一滴累積公司文化，碰到下一個挑戰就快速地解決問題，從基本把事情做對。

蔡明介也強調，半導體產業創新很重要，聯發科已在通訊、運算及多媒體領域中領先，未來除了滿足各式各樣消費電子產品的需求，也將開始進入部分基礎建設 (Infrastructure)，看好公司地位一直提高。

隨著 4G 到 5G，蔡明介坦言，聯發科 4G 時代碰到的挑戰很多，但也調整很快，反映公司碰到困難時，就好好去思考，從本質去解決，在面對未知時，也用開放的心態去探索，過程就是持續學習、不斷創新，認為帶領聯發科往前，是一個承諾，也是一份熱情。

蔡明介也在聯發科 24 周年慶這天，對內部同仁喊話，指出 2020 年是個讓人永誌難忘，充滿不確定性的一年，時至今日，疫情持續延燒，而公司總部所在的台灣，也在過去幾周經歷了 COVID-19 大流行最嚴峻的情勢。

蔡明介認為，面對疫情，自己與公司所有主管都將同仁的健康與安全視為首要之務，也要感謝所有的同仁，即便面對多重挑戰，依舊全力以赴，在工作上付出心力。

在疫情之下，最重要的是發揮群體的力量，互聯互助，砥礪前行，去年公司慶時，聯發科用 “MediaTek Stronger Together” 為主題做了一支影片，而公司也將這樣的精神發揮至極，在去年繳出集團營收突破 100 億美元的成績。

蔡明介認為，現在更是聯發科積極掌握市場契機，做好準備全力迎戰，以期能站在更好的位置繼續往前，這樣的精神呼應今年公司慶 “Pursuing Extraordinary Together” 的主軸，也與全球幾位在不同領域展現傲人成績的同仁，共同拍攝一支影片，希望透過這支影片，鼓勵大家能夠不畏艱難，與公司齊心努力，創造屬於自己及聯發科的成就。

最後，蔡明介也表示，公司所有同仁是支持公司不斷前進的強力後盾，再次感謝大家一直以來的努力與奉獻，未來讓聯發科持續定義不凡，追求卓越。