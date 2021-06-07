蘋果WWDC開發者大會 傳不會發布任何硬體新品

蘋果洩密者週一 (7 日) 預測，今年蘋果於全球開發者大會不會發布任何硬體新品。
台灣時間週二 (8 日) 凌晨 1 時蘋果 (AAPL-US) 全球開發者大會即將登場，今年和去年一樣因疫情採在 Apple Park 上直播。外界引頸期盼蘋果發布硬體、軟體的更新，包括新款 iPhone、iPad、MacBook、Apple Watch 的新一代作業系統和新款 MacBook Pro 等。
WWDC 向來是以軟體為中心的盛會，關注蘋果作業系統和軟體變化，但關於新硬體將發布的謠言一直流傳著。
《MacRumors》記者 Sami Fathi 上月底發現，蘋果海報上的卡通人物眼鏡反射了一堆程式碼，解密後分別代表刀叉、睡覺和手提電腦的 Emoji，因此推測新款 MacBook Pro 或許將在 WWDC 現身。
國外的蘋果知名爆料者 Jon Prosser 也推文稱，他確認 MacBook Pro 即將到來，也引起外界進一步關注。
然而，週一蘋果洩密者 @L0vetodream 遭提問：「2021 年蘋果全球開發者大會上是否會展出任何新的硬體產品？」@L0vetodream 以用中文回答：「我覺得不會。」
@L0vetodream 預期 2021 年的 WWDC 鎂光燈將僅聚焦在軟體新品上。外媒報導，現在正是全球面臨晶片荒、而且新冠疫情尚未消退，這可能會給新硬體的生產帶來問題。
蘋果從 2017 年以來，已有 3 年都沒有在 WWDC 中發表硬體新品，消息是真成假？果迷將在 WWDC 上見分曉。