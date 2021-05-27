德國6月GfK消費者信心指數為-7.0 低於市場預期

根據德國市場研究機構 GfK 在週四 (27 日) 公布的調查報告顯示，儘管德國確診病例數有所下降並且經濟成長前景改善，但消費者仍維持謹慎態度，德國 6 月 GfK 消費者信心指數為 - 7.0，低於市場預期。

針對約 2,000 名德國人的調查報告顯示，德國 6 月 Gfk 消費者信心指數從上個月的 - 8.6 升至 - 7.0，但是低於市場預期的 - 5.2。

報告中指出，德國消費者對於個人收入狀況以及整體經濟發展更為樂觀，但是，消費者信心在連續 3 個月增長以後，購買意願似乎有所下滑。

GfK 消費者專家 Rolf Buerkl 表示，確診病例數的減少以及疫苗接種持續，使得德國有望在未來幾週舒緩更多封鎖措施，這是目前推動經濟樂觀的主要因素。不過，儘管已經收回了部分限制，消費者在許多地方的消費選擇仍然受到限制。

Buerkl 指出，疫情期間大量需求遭到壓抑，再加上超額儲蓄，一旦解除所有封鎖措施，家庭開支有望大幅增加。

Buerkl 曾表示，與 2020 年一樣，消費者支出將不再是今年德國經濟成長支柱。在疫情爆發前的幾年中，消費者支出為德國經濟的增長做出了重要貢獻。

德國復興信貸銀行 (KfW) 經濟學家 Fritzi Koehler-Geib 先前表示，隨著德國服務業的復甦和製造業供應短缺逐漸緩解，預計下半年德國經濟將實現強勁的增長，因此將 2021 年的經濟成長預估上調至 3.5%。