〈美股早盤〉市場觀望通膨數據 道瓊開高走低 那指費半小漲

美國 CPI 數據將於周四揭曉，市場觀望情緒濃，美股周二 (8 日) 開盤漲跌不一。截稿前，道瓊工業指數跌 43 點或 0.12％，那斯達克綜合指數漲 0.6%，標普 500 指數漲 0.1％，費半漲 0.7％。

近期主要指數不斷於區間震盪，受財政、貨幣政策強力支撐，道瓊指數和標普 500 均徘徊於歷史高位，但也因通膨升溫擔憂，近來漲勢已較緩和。

市場正在等待本周四 (9 日) 公布的消費者物價指數 (CPI)，除了觀察通膨壓力，還將尋求 Fed 政策立場轉變的任何線索。市場預計，美國 5 月 CPI 將較去年同期上漲 4.7%，前值為 4.2%。

截稿前，10 年期美債殖利率降至 1.526％。

周二美股盤前，因雲端技術供應商 Fastly(FSLY-US) 網路服務出包，除了亞馬遜、Twitch、Hulu、HBO Max、Spotify 以及 Reddit 等商業網站外，彭博、金融時報、紐時、CNN 以及英國衛報、BBC 和英國政府網站均傳出斷線災情，Fastly 隨後表示已找出問題來源，且正在積極搶修，多數網站很快即恢復服務。

主要科技股除了臉書 (FB-US) 小跌外，其他均上揚。亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.1％，蘋果 (AAPL-US) 漲 1.3％，Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.5％，Netflix(NFLX-US) 漲 0.6％。特斯拉也漲超 2％，該公司 5 月交付超過 3.3 萬輛陸製電動車，較 4 月大增 29%。

在美國證交會 (SEC) 表示將密切關注股價波動狀況後，AMC(AMC-US)、黑莓 (BB-US) 和 GameStop(GME-US) 等迷因股周二仍持續上漲。

截至台北時間周二 (8 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 43.16 點或 - 0.12%，暫報 34587.08 點

那斯達克綜合指數上漲 84.96 點或 0.61%，暫報 13966.68 點

標普 500 指數上漲 4.26 點或 0.10%，暫報 4230.78 點

費半上漲 23.26 點或 0.73%，暫報 3214.92 點

台積電 ADR 下跌 2.27% 至每股 115.54 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.526%

紐約輕原油下跌 0.23% 至每桶 69.07 美元

布蘭特原油下跌 0.36% 至每桶 71.23 美元

黃金下跌 0.08% 至每盎司 1897.30 美元

美元指數上漲 0.10% 至 90.04 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Fastly(FSLY-US) 早盤下跌 0.75％，至 50.32 美元。

彭博 (Bloomberg)、金融時報 (FT)、CNN、BBC 等新聞網以及亞馬遜 (Amazon)、Twitch、Reddit 在內多家高流量網站一度出現癱瘓，負責為上述網站提供內容傳遞服務的 Fastly 不久後表示已確認問題所在，且正在實施修復程序。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 2.67％，至 621.26 美元。

中國乘聯會周二 (8 日) 公布，特斯拉 5 月陸製電動車銷售 (含出口) 達 33463 輛，較 4 月大幅增長 29%。中國新電動車銷量年增 177% 至 18.5 萬輛。

美滿電子 (MRVL-US) 早盤上漲 6.57％，至 51.44 美元。

IC 設計公司美滿電子 (Marvell Technology) 周一 (7 日) 盤後公布 2022 會計年度 Q1 財報，營收年增 20% 至 8.32 億美元，調整後 EPS 年增 61% 至 29 美分，雙雙優於預期。展望 Q2，該公司預計營收將首度達標 10 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 NFIB 小企業信心報 99.6，預期 100.8，前值 99.8

美國 4 月貿易帳報 - 689 億美元，預期 - 685 億美元，前值自 - 744 億美元調整至 - 750 億美元

台北時間 22:00 將公布美國 4 月 JOLTS 職位空缺數，前值 812.3 萬個

華爾街分析：

CIBC Private Wealth Management 投資長 David Donabedian 表示，真對通膨是否為暫時性的討論，股債市會不斷進行全面檢查。他認為標普 500 指數在年底前上漲的可能性高於 50%，但今年下半年的波動性將高於報酬率。

貝萊德智庫 (BlackRock Investment Institute) 策略師 Elga Bartsch 認為，在改變寬鬆貨幣政策立場前，Fed 所面臨的門檻依舊很高，因此其主張觀望市場近期的波動，並保持風險偏好。