迷因股再次飛天！AMC漲近14% 賣空分析機構S3：大軋空還沒來

迷因股 AMC Entertainment (AMC-US) 做了超短暫的休息後，週一 (7 日) 股價再次飛天。

AMC 週一大漲 7.09 美元或 14.8%，收 55 美元，盤後續揚 2% 以上，其他迷因股也同樣飆升，GameStop (GME) 大漲 12.74%，收 280.01 美元、黑莓 (BB-US) 和 Workhorse (WKHS-US) 也分別上漲 13.78% 和 6.82%。

AMC 週一的狂飆以及上週五的喘息都無法用任何基本面消息來解釋。週五收盤後提交的監管文件確實顯示，公司有 6 名高層上週四趁股價大漲靠拋售股票來獲利，但這並不奇怪。

像 AMC 和 GameStop 這樣的謎因股受到許多技術因素的影響，包括高空單餘額比率、激進的看漲期權、愛跟華爾街唱反調的散戶，以及動能交易。

上週的走勢沒有嚇跑賣空者，賣空分析公司 S3 Partners 董事 Ihor Dusaniwsky 估計，AMC 上週結束時有 8820 萬股被賣空，約佔可交易股 17.7%。Dusaniwsky 估計，在上週五止的過去 30 日內，賣空者回補了約莫 79.6 萬股，價值 4100 萬美元。

Dusaniwsky 週五表示，「我們本週看到了 AMC 空頭回補，但目前我們並沒有看到 AMC 出現大規模軋空。」

Dusaniwsky 指出，截至週五收盤，賣空者今年迄今的空頭賭注已經下跌 39.1 億美元，但他們靠週五當天下跌的 6.7%，彌補了約莫 3.02 億美元。

雖然 AMC 的漲勢很難與基本面掛勾，但電影院業務確實有一些正面跡象。B. Riley 分析師 Eric Wold 在最近一波大漲前就看漲 AMC，他認為目前的業務反彈會持續下去，即使股價反應的程度已經超越了業務的反彈。

Wold 認為，AMC 通過出售股票和利用其迷因股特質來籌資，建立了戰略性現金儲備庫這一點做得非常好。

「我們持續預期，AMC 會透過回購債務和清償來改善其資產負債表與未來現金流，此外，我們現在也看到他們收購一些較小的展覽連鎖商或者從陷入困境的連鎖商手中接管租賃，這方法應可避免司法部對於市占整合審查的問題。」Wold 週一寫道。

儘管 Wold 對 AMC 的股票評級為中性，目標價為 16 美元，但他對 Cinemark (CNK-US)、IMAX (IMAX)、Marcus (MCS-US) 和 National CineMedia (NCMI-US) 都給予買進評級。

他指出，過去一年電影製片廠和連鎖影院之間的發行協議將讓強片仍可有獨家大螢幕上映窗口，同時表現不佳的電影可以有更多選擇，更早進入串流媒體服務，為強檔電影空出時段。