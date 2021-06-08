以手沖感受工藝手感質地

或者工藝櫥窗

在舊城的十字街旁，由 60 年歷史街屋改造的咖啡店，映照竹城居民的日常光景。結合工藝展售、藝廊和咖啡店多元角色，或者工藝櫥窗藉由醇香咖啡，把工藝帶入手掌心，讓名家輩出的竹城工藝，走入你我日常生活。

以城隍廟為中心，北門街與中央路過去是新竹舊城最繁榮的地段，這片護城河悠悠流淌的區域，新竹第一座百貨公司新州屋、公共戲院有樂館、新竹州圖書館等歷史建築，守護著竹塹昔時繁華歲月。

佇立在中央路十字街口的扇形街屋，是工藝家在新竹舊城的祕密據點，鴻梅文創的人文美學品牌「或者」系列，近年來積極在舊城區打造書屋「或者文史書房」、食農餐廳「拾肆味 MUI 14」，以及設計旅宿「或者風旅」等據點，致力發揚竹城生活藝術。「或者工藝櫥窗」選擇在這個歷史與人文交會的路口插旗，為不同工藝世代與人群提供交流平台，讓工藝設計之美融入現代生活。

如果是不明究理的過路旅客，恐怕很難猜想或者工藝櫥窗葫蘆裡頭究竟賣的是什麼，一樓入口乍看像藝廊，櫥窗內展示優雅細緻的工藝作品。懷抱好奇心，跟著撲面而來的檜木馨香拾級往上，二樓展售台灣與世界工藝家製作的生活器物，三樓為企劃展場與茶席，來到最上層四樓，一間敞亮復古的咖啡廳映入眼簾，瀰漫咖啡與甜點氣息的空間裡，準備了舒適座椅和明亮的靠窗席，讓顧客坐下來品味午後，細撫精緻工藝食器。垂直式漸進的空間規劃，彷彿經歷一場工藝旅程，瀏覽匠心獨具的各種逸品和設計，最後在咖啡店實際使用，細膩美好深入指尖。

拉近工藝與生活的關係，或者工藝櫥窗把自身定位為交流平台，以策展的概念，藉由不同主題廣邀日本與台灣創作者展售作品，並透過多樣化的體驗課程，吸引人們接觸這門源遠流長的生活藝術。四樓咖啡空間可說是食與藝的綜合展演，以青森名作坊北洋哨子的琉璃碗盛裝果乾聖代，將漫溢香氣的手沖咖啡，注入手拉坯陶杯裡，即便是盛裝水餃的盤子，也是向工藝家特別訂製。「鑑賞從使用開始，親自摸過用過之後，就能感受到工藝和一般工廠成品的差別。」店長說：「喜歡的作品都可以買回，雖然貴一點，卻更細膩，可以長久使用。」工藝之美透過視覺觸覺等五感放大，也讓食飲體驗的感受性更深了一層。

【info】

◎或者工藝櫥窗

add 新竹市北區中央路 75 號 300

tel 03-522-0500

time 13:00~21:00

FB 或者工藝櫥窗

◎或者風旅 OR Inn

add 新竹市北區大同路 175 號

tel 03-522-0505

web site.traiwan.com/orlifestyles

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》6 月號

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