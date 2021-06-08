反制美國 俄羅斯計劃將全數美元換成歐元

周一 (7 日) 俄新社報導指出，俄羅斯準備下達命令，要求國營企業斬斷美元，將外匯轉移至歐元。同時，俄羅斯方面強調，已就切斷 SWIFT 結算機制做好準備。

俄羅斯財政部在國會聽證會上表示，俄羅斯當局將採取刺激政策使得俄羅斯經濟體系中的所有貨幣流通從美元轉向歐元，並且有可能對俄羅斯國營企業發出命令，要求他們拋售自身美元部位買進歐元。

俄羅斯財政部稱第一個目標是讓俄羅斯成為一個歐元化的國家，讓歐元完全取代美元，為達此目標俄羅斯將採取一些刺激方案。不過讓俄羅斯完全脫離美元是一個綜合性的大工程，但此舉有利於俄羅斯避免受到美國制裁的影響。

上周四 (3 日) 俄羅斯財政部長 Anton Siluanov 曾指出，在美方制裁之下，為減少美元資產曝險，計劃將該國 1860 億美元規模的主權財富基金拋售所有美元和美元計價資產，轉而買進以歐元、人民幣計價資產及貴金屬。

他還表示，俄羅斯可以在一個月內迅速做出反應，將其中的美元比重從 35% 減少到 0，英鎊減碼到 5%，日圓保持 5%，歐元成長至 40%，人民幣升至 30%，黃金比重則為 20%。

(圖片: AFP)

另一方面，美國以俄羅斯干預 2020 年美國總統大選為由，宣布加碼制裁俄羅斯，威脅將俄國踢出 SWIFT 體系。對此，俄羅斯方面表現淡定，稱已經做好準備。面對被 SWIFT 體系除名的風險，俄羅斯已經建立該國的金融訊息傳輸系統 (SPFS)。

作為全球結算體系的核心，SWIFT 涵蓋全球 200 多個國家的 11000 多家會員機構，是這些國家進出口貿易的核心。然而，憑藉美元霸主地位，SWIFT 漸漸成為美國的制裁工具，之前美國先後借助 SWIFT 對朝鮮、伊朗、伊拉克等國實施金融管制。