日本執政黨高層：日本須與台積電合作 共設研發生產基地

日本執政黨高層、目前擔任自民黨「半導體戰略推動議員聯盟」會長的甘利明長表示，為強化日本的半導體產業，日本企業必須與海外企業聯手，把研發生產據點設在日本國內。關於合作對象的候補名單，甘利明也直接提到台積電 (2330-TW)。

甘利明在 6 月 7 日 (週一) 接受彭博社專訪時表示，為強化日本半導體產業，他認為日本政府有必要提供上兆日圓的金援。來自台灣的台積電雀屏中選，將參與日本經濟產業省等單位所推動的先進半導體製造技術研發資助事業，成為日本重要的合作夥伴。

甘利明強調，日本若是光靠自身力量，絕對無法達成目標。他認為日本在半導體製造機台及材料方面具備強項，與海外企業的技術合作並在日本國內成立據點，是非常重要的。他也提到與台積電的合作關係，「有必要好好思考，該以什麼樣的方式來推動雙方合作。」

值得一提的是，甘利明認為從經濟安全保障的觀點來看，日本合作對象將選擇盟國或有志一同國家的企業，無法接受中國企業。另外他也提到與南韓企業，雖然合作風險沒有中國高，但考量到中、韓兩國的關係難以看透，認為日本與南韓之間的合作具有相當難度。

關於日本政府推動的半導體產業援助政策方面，甘利明認為在預算編列上要向全世界看齊，也有設立基金的必要。他也提到在金援有必要從目前的數千億日圓規模，拉高到上兆日圓。

日本前首相安倍晉三與日本財務大臣麻生太郎，也都是該黨半導體戰略推動議員聯盟的最高顧問。安倍晉三曾在該聯盟成立時提到，半導體產業的支援在格局上必須與過去完全不同。現任日本首相菅義偉也曾在記者會上提到，會基於執政黨的意見，把支援半導體產業放在政府成長戰略的重要一環當中。

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