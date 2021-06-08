〈陸港盤後〉等待CPI數據 白酒、證券領跌 上證收黑0.5%

美股主要指數跌多漲少，週二 (8 日)A 股三大指數開盤同樣呈現漲跌互見，在上海概念股大漲帶動下，滬深兩市擴大漲幅，上證更一度重新站上 3600 點。

隨後白酒類股的疫弱走勢，股王貴州茅台重挫逾 3%，加上明年中國將公布 CPI，投資人靜待通膨結果，及 A 股印花稅不調整，衝擊證券類股走勢之下，滬深指數在衝高後拉回，深證跌幅甚至超過 1%。

不過在上海自貿類股出現漲停潮的激勵下，A 股尾盤時段跌幅收斂。而今日滬深兩市成交金額再度逼近兆元人民幣，達人民幣 9854 億元，較前一交易日成長人民幣 362 億元。

港股方面，恒指在連跌四個交易日後，在亞股早盤普遍上漲的激勵下，指數開高走高。但受到 A 股回檔的拖累，恒指跟隨回檔。而在中、美國公布通膨數據之前投資人不願積極加碼，導致恒指在平盤下方盤整至終場。

科技類股表現更為疲弱，蘋果在全球開發者大會上未透露新 iPhone 相關消息，手機概念股下挫，比亞迪電子 (285-HK) 大跌 4.7%，為科指中跌幅最重者、舜宇光學 (2382-HK) 重挫 3.8%、鴻騰 (6088-HK) 下挫 2.8%、瑞聲 (2018-HK) 下跌 1.1%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下滑 0.54%，報 3580.11 點；科創 50 指數下挫 1.01%，報 1419.08 點；深證成指下跌 0.98%，報 14716.98 點；創業板指收低 0.61%，報 3208.57 點。

恒生指數小跌 5.9 點，報 28781.38 點、恒生科技指數下跌 0.77%，報 7981.01 點，再度失守 8000 點關卡。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 3.01 億元，其中滬股通賣超人民幣 3.97 億元，深股通買超人民幣 6.98 億元。

法人觀點

國泰君安認為近期滬深指數走勢較為震盪，不過下檔支撐力道依然較強。華為鴻蒙概念股，及上海自貿區題材輪動上漲，反映短線市場情緒仍熱絡。整體來看，市場不確定性降低，經濟復甦、貨幣政策、流動性等預期漸漸明朗，這有利於 A 股後勢發展。

在投資上國泰君安建議逢低佈局，可以關注近期漲幅較小類股出現補漲的機會，如軍工、券商、消費性電子等。

信誠證券表示，港股近期走勢偏弱，而恒指這波已約 10 次站回 29000 點關卡之上，但均未能守成，因此預期該關卡賣壓較重，認為恒指本週仍在 29000 點附近膠著，直到市場有更大消息出爐。而本週美國將公布 CPI 數據，是一個重要觀察指標。