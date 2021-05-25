全球最低企業稅15%定案？G7最快28日達成協議

週一 (24 日) 《英國金融時報》報導，七大工業國集團 (G7) 最快在本週五 (28 日) 就全球最低企業稅率達成協議。

美國總統拜登上位後，正如火如荼地推動全球企業最低稅負制，以遏制政府收入受到侵蝕。週一 (24 日) 《英國金融時報》報導，G7 高級官員最快將於週五就此議題達成協議。

美國財政部長葉倫今年 4 月首度提出推動全球最低企業稅率為 21%，這遠高於經濟合作發展組織 (OECD) 討論的 12.5% 最低稅率。

隨著美國在國際談判中受挫，葉倫本月 20 日表態，美國財政部願接受一項至少為 15% 的全球最低企業稅率，爾後，法國、德國及義大利均響應支持。

美國財政部願接受一項至少為 15% 的全球最低企業稅率 (圖片：AFP)

美國國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 上週六 (22 日) 表示，現在比以往任何時候都更接近達成全球最低企業稅率的協議，各國都對此越來越感興趣且積極響應，感謝美國財長葉倫和各國高級官員的合作，這將有助於終結全球企業稅的逐底競爭。

二十國集團 (G20) 上月初承諾，將於今年 7 月就對全球最低企業稅率、及如何對跨國科技巨擘的獲利徵稅達成共識，但外界認為，今年 10 月份是更可能的時間表。

倘若 G7 成員國於本週五先行達成協議，意味著 G20 今夏達成協議的時間表仍然是可行的。