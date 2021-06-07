〈美股盤前要聞〉G7敲定全球最低企業稅15% 美股期貨走低

投資者憂心 G7 週末達成的 15% 全球企業稅協議對科技巨頭的影響。蘋果將召開 WWDC 全球開發者大會。美股期貨週一 (7 日) 走低，道瓊期貨漲 0.10%，標普 500 期貨跌 0.04%，那斯達克 100 期貨跌 0.17%。

1. G7 達成歷史性協議 敲定全球最低企業稅 15%

七大工業國集團 (G7) 財長會議週六 (5 日) 達成歷史性協議，將把全球最低企業稅率訂在 15%，國際科技巨擘等跨國公司必須繳納更多的稅，以彌補各國因應疫期大舉紓困，導致財政缺口。

美國財長葉倫發表聲明指出，全球最低稅率有助於使全球經濟繁榮，為企業創造公平的競爭環境，並鼓勵各國在基礎建設上競爭。

英國財政大臣蘇納克 (Rishi Sunak) 也讚好，表示這項歷史性協議將改革全球稅制，符合全球數位時代的趨勢。

2. 財長葉倫：利率上升對聯準會而言是件「好事」

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周日 (6 日) 表示，美國的利率環境如果略有上升，從社會和聯準會的角度來看是件好事。

葉倫剛由 G-7 財長會議返美，並接受《彭博》採訪。她認為，總統拜登應該推進他的 4 兆美元支出計畫，就算這將引發持續到明年的通膨以及利率上升，也不要緊。

葉倫指出，拜登的紓困計畫將增加至多每年約 4000 億美元的支出，這並不足以導致通膨過高。她認為，任何因紓困計畫引起的價格「飆漲」，都將在明年消退。

3. 馬斯克：特斯拉將取消生產 Model S Plaid+

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 6 日 (週日) 表示，由於現行款「Model S Plaid」的性能已相當充足，因此將取消推出行駛里程最長的電動車款「Model S Plaid+」。

馬斯克在 6 月 6 日 (週日) 的推文中寫道：「Plaid + 已經取消推出，因為 Plaid 實在太棒。」他在兩個禮拜前也指出，Model S Plaid 是「所有量產車中，加速最快的一輛」，可在 2 秒內從完全靜止狀態加速到 60 英里 (約 96 公里)。

特斯拉原本計畫在 6 月 3 日的活動當中、要發表新款的 Model S Plaid，但後來因故延期到 6 月 10 日。Model S Plaid 的售價訂在 11 萬 2990 美元 (約新台幣 313 萬元)。

4. ARM 執行長：輝達併購安謀 有助高能效 AI 晶片研發

從事晶片設計的英國大型企業安謀 (Arm)、該公司執行長席格斯 (Simon Segars) 週一 (7 日) 在「全球數位高峰會 2021」(Global Digital Summit 2021) 會上、針對美國繪圖晶片商輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 打算併購安謀一事說道：「兩家公司如果合為一體，將可研發出能源效率更高的 AI 人工智慧晶片。」

由於安謀與美國高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 等半導體廠商有生意往來，客戶對象相當廣泛。有人質疑，如果安謀被客戶之一的輝達納入旗下、恐怕會失去其中立性。不過席格斯也對此作出反駁，他表示「安謀在半導體的智慧產權供應方面、在全世界都不會有所區隔。想要使用的人、不論是誰都可以使用。」

5.Google 遭罰 2.2 億歐元 與法國就網路廣告壟斷達成和解

Google 同意支付 2.2 億歐元 (約 2.68 億美元) 罰款，與法國監管當局就濫用網路廣告市場優勢地位一事達成和解。

除了罰款外，法國競爭管理局 (French Competition Authority) 周一 (7 日) 表示，Google 承諾改善自家網路廣告服務與第三方平台間的可互通性，來彌補對競爭對手造成的損害，Google 的承諾具有 3 年效力。

法國競爭管理局指出，Google Ad Manager 偏好自家網路廣告交易平台 Adx，使後者相較其他平台具有更大的競爭優勢，並指控 Google 廣告技術工具之間存在更好的可互通選項，對其他平台造成排擠。