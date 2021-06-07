〈美股早盤〉蘋果WWDC大會前夕 美股開盤平淡 四大指數狹幅震盪

蘋果開發者大會 (WWDC) 召開前夕，美股周一 (7 日) 開盤漲跌互現，四大指數均於狹幅震盪。截稿前，道瓊工業指數小漲 22 點或 0.06％，那斯達克綜合指數和標普 500 指數幾乎持平，費半跌 0.3％。

雖然近期的通膨擔憂情緒已稍緩解，但投資人對 Fed 官員提早收緊寬鬆貨幣政策的可能性依舊感到緊張。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周末表示，既使可能引發通膨和利率上揚，拜登總統仍應繼續推進 4 兆美元的支出計畫，並稱這對整體社會和聯準會來說都是有利的。

截稿前，10 年期美債殖利率升至 1.574％。市場本周將關注 5 月消費者物價指數 (CPI)，上月公布的 4 月 CPI 年增 4.2%，增幅寫 2008 年以來最大。

與此同時，G7 財長會議周六 (5 日) 達成一項歷史性協議，同意將全球最低企業稅率訂在至少 15%。不過，有分析師認為未來幾個月的細節仍有待討論，對市場的直接衝擊不大。

消息發布後，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US)、Netflix(NFLX-US) 和微軟 (MSFT-US) 等科技巨頭周一開盤下跌。蘋果開發者大會 (WWDC) 將於稍晚拉開序幕。

AMC(AMC-US)、GameStop(GME-US)、黑莓 (BB-US) 以及 Naked Brand Group(NAKE-US) 在內等迷因股周一持續上攻。

截至台北時間周一 (7 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 22.14 點或 0.06%，暫報 34778.53 點

那斯達克綜合指數下跌 1.65 點或 - 0.01%，暫報 13812.84 點

標普 500 指數上漲 2.00 點或 0.05%，暫報 4231.89 點

費半下跌 8.85 點或 - 0.28%，暫報 3205.30 點

台積電 ADR 下跌 1.05% 至每股 118.26 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.574%

紐約輕原油下跌 0.27% 至每桶 69.43 美元

布蘭特原油下跌 0.47% 至每桶 71.55 美元

黃金上漲 0.02% 至每盎司 1892.40 美元

美元指數下跌 0.04% 至 90.100 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.27％，至 591.46 美元。

馬斯克周日 (6 日) 推文宣布取消高階車款 Model S Plaid + 的生產計畫，認為原先的 Model S Plaid 的續航性能已經夠好，Model S Plaid 預計續航里程可達 390 英里，Model S Plaid + 則預計可達 520 英里。

美國混凝土 (USCR-US) 早盤上漲 29.45％，至 73.97 美元。

美國混凝土同意以每股 74 美元，總計 12.9 億美元的價格，將公司出售給建材製造商 Vulcan Materials(VMC-US)，較上周五 (4 日) 收盤價溢價近 30%。

QTS Realty Trust(QTS-US) 早盤上漲 21.80％，至 78.55 美元。

私募股權公司 Blackstone 宣布以每股 78 美元，總計 67 億美元價格收購資料中心營運商 QTS Realty Trust，較上周收盤價溢價 21%，含債務在內的總交易價值約 100 億美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Principal Global Advisor 首席策略師 Seema Shah 認為，在通膨和增長前景更加清晰以前，市場幾乎將處於停滯狀態，沒有任何主要驅動力幫助推高。

針對葉倫對於調升利率的想法，Shah 並未感到震驚，但她認為市場確實出現不安情緒。

AMP Capital 投資策略主管兼首席經濟學家 Shane Oliver 表示，略低於預期的非農就業可能不足以改變 Fed 的想法，但一旦周四公布的 CPI 數據再度回升，可能激起縮減購債的相關討論。

高盛 (Goldman Sachs) 策略師 David Kostin 週一發布報告稱，若通膨推升 Fed 收緊政策的可能性，從而導致實質利率上揚，這可能對股價形成逆風，總體來說，股市在低通膨時期的表現往往較高通膨時期來得更好。