【安聯投信】基本面持續復甦 主要債市皆迎資金淨流入

美國經濟持續復甦，部分資金擔憂政府可能會減碼量化寬鬆，但在聯準會持續緩頰下，主要債市走勢雖震盪，但終場多收紅。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周三大主要債市皆迎來資金淨流入，其中投資級債以 36.3 億美元的淨流入居首，高收益債則由前一周的淨流出轉為單周淨流入約 1.5 億美元，動能恢復。

安聯投信表示，上周國際油價明顯走揚，美國最新非農就業表現不如預期，加上對惡性通膨的擔憂仍存在，同時聯準會表示包括縮表等作為是選項之一，但將循序漸進、降低對市場影響，反應市場風險情緒的美國 10 年期公債殖利率單周小幅走跌至約 1.55% 水平。觀察全球主要債市，上周包括全球政府債券、通膨連結債及信用債等單周多小幅收紅，其中又以美國與歐洲高收益債表現相對較佳，反映了基本面持續轉佳、風險情緒正向等因素。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示， 近期市場走勢很大部分仍受到對惡性通膨的擔憂及聯準會可能因此縮減量化寬鬆所主導。但仔細分析，由於聯準會於去年宣布了新的平均通膨目標框架，表示將可接受通膨有一段時間偏高而不立即升息，真正採取量化緊縮的關鍵仍會將通膨與就業市場綜合考量，並以對市場影響最小的方式進行。

謝佳伶指出，近期通膨壓力應為去年同期低基期造成的暫時現象，未來一季也可能會偏高，但明年應會回歸溫和。此外，從近期勞動數據來看，可發現美國的勞動市場就業狀況仍未達聯準會目標，故今年出現升息的機率應該不高，接下來聯準會可能會逐步調整對公司債的購買量、逐步追求政策正常化，真正升息手段應會在縮減購債規模之後才會進行，短期內暫不需擔心。

在債市的投資建議上，謝佳伶指出，隨著時序接近下半年，市場可能會開始逐漸反應購債的縮減，美國 10 年期公債殖利率有可能會往 1.8% 至 2% 區間接近，故在投資上首重維持較短存續期，降低來自利率波動的風險；此外，受惠於美國基本面強勁復甦，目前對具有較佳殖利率的美國高收益債看法正向，但其中評等較低的債券違約率仍偏高，加上低評等回復率目前也較低，選債時建議應聚焦較高評級（B、BB 以上）的美國高收益債，控制信用風險可能對投資組合帶來的衝擊。

在風險及觀察指標上，謝佳伶表示應留意後續美國服務產業相關價格是否持續走升；此外，因目前市場對於解封後的經濟預期相當樂觀，若下半年經濟數據出現遜於市場預期時，也可能會出現波動，相關風險應該留意。

【安聯投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券基金適合欲參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可投資於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。安聯投信總代理之盧森堡系列基金 (AGIF) 及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付 (AMg2 級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如 AMg、BMg 級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。有關境內配息型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣 300 元、未達美元 100 元、未達人民幣 600 元時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息型受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。經理公司為避免新臺幣及人民幣兌美元的匯率波動所衍生之匯率風險而影響新臺幣計價(避險) 及人民幣計價 (避險) 各類型受益權單位淨資產價值，經理公司將持續就新臺幣計價 (避險) 及人民幣計價 (避險) 各類型受益權單位資產進行匯率避險交易，惟匯率避險交易僅能適度降低匯率波動對該受益權單位淨資產價值之影響，故倘若新臺幣及人民幣相對於美元匯率上升，此等避險可能為該等投資人提供獲利報酬；反之，則亦可能造成投資人之損失。此外，任何匯率避險交易所衍生之結匯成本均依新臺幣計價 (避險) 及人民幣計價 (避險) 各類型受益權單位受益人按比例負擔。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具 (含空頭部位) 之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。在國內募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若有將新聞稿再製編需求者，謹請以本公司所公開之資料為主，勿為誇大或不實之報導。