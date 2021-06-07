建立智慧電力生態 華為成立華為數字能源

週一 (7 日)，華為數字能源技術有限公司成立，註冊資本人民幣 30 億元，營運範圍包含在線能源計量技術研發、新興能源技術研發、能量回收系統研發、機電耦合系統研發、新能源汽車換電設施銷售等。該公司由華為技術有限公司 100% 持股。

華為數字能源主要以打造智慧發電、智慧儲電、智慧配電、智慧用電等解決方案，結合電力流量和資訊，建構以新能源為主體的新型電力系統。同時實行清潔低碳、安全高效率的發展方針，順應全球能源轉型趨勢，力求在新能源領域發展外，同時也向儲存、氫能、能源互聯網、配售電等領域延伸。

(圖片: AFP)

華為數字能源總裁侯金龍表示，對中國來說，碳中和「30/60」目標將是未來 40 年最大、最確定的趨勢之一，這必然會是一場中國經濟的變革，它既意味著能源生產、能源消費的革命，也是一次全產業升級的機會。

他稱過去幾十年，華為用 ICT 技術致力於消除全世界的數位鴻溝，未來華為數字能源將致力於消除能源鴻溝，讓人們都用上穩定、清潔的能源。

侯金龍提到進入碳中和時代，華為數字能源將發揮數位技術與電力電子技術這兩大領域的優勢，將熱技術、儲存技術、雲端與 AI 技術等技術創新融合，加速能源數位化，推動零碳智慧社會的建設。

具體來說，重點圍繞以下六個方向持續創新、開放合作：