〈台股風向球〉美QE浮現退場訊號、科技廠疫情添憂 留意空襲警報

台股上周續漲 276 點，周線連 3 紅，收復 5 月中旬的崩跌失土，不過，多方完成反彈階段任務後，隨著美國開始討論 QE 浮現退場、國內科技廠染疫，增添盤勢不確定性，在短線技術指標過熱下，本周恐陷入回檔整理壓力。

上周五美股四大指數齊漲，費半指數強彈 2.39%，台股 ADR 也全面漲，其中，台積電 ADR 漲 2.3%，日月光 ADR 漲 2.48%，聯電 ADR 也漲 1.66%，不過，美國財長葉倫周六表示，美國今年通膨率將達 3%，為拜登政府首次預測美國今年通膨。

儘管葉倫、美國聯準會主席鮑爾等官員均強調，通膨只是暫時性，法人認為，市場對 QE 開始退場的憂慮，可能將反映在未來一周的美股行情上，並進而波及台股。

華爾街頭行 Evercore ISI 4 日對投資人和企業客戶進行的最新調查顯示，目前通膨或升息普遍被視為股市將面臨的最大風險，而認為股市未來上漲 10% 的比率，已從去年 12 月的 66% 降至 51%，市場樂觀情緒正在收斂。

國內方面，半導體晶片測試大廠京元電竹南廠移工發生群聚染疫，截至今日上午 10 點，苗栗縣府統計京元電有 130 確診者，超豐有 11 名確診者，以移工占多數。

京元電已宣布停工 2 日清消，估計將影響 6 月營收 4-6%，其客戶聯發科也表示此將影響 6 月部分營收；同時，周末台積電也傳出新增 1 名員工確診，科技廠染疫能否就此打住，待觀察供應鏈是否有轉單以及後續疫情變化，為本周最大不確定性之一。

法人認為，短期科技廠染疫尚不至於對電子大廠造成衝擊，不過，投資人信心勢必受影響，就看 5 月繳出的營運成績能否先緩和憂慮，若因疫情使電子股遲遲未能重回台股主流，大盤陷入震盪整理時間將再拉長。

元大投顧指出，台股本波直接測試半年線而打出雙底後，快速收回各均線恢復多頭架構，不過，5 月 10 日的 17304 起跌點壓力不輕，近期大盤受限於此關卡區。

永豐投顧則表示，近來台股當沖比率保持 40% 左右，籌碼混亂，加上過去三周台股連續反彈，完全消化恐慌，風險也逐步升高，往上推進的機會不高，尤其美國 QE 縮減議題升溫，令美股趨勢不明，本周大盤提防拉回，先觀望籌碼沉澱。