〈台股盤後〉鴻海獨木難撐電子弱勢 傳產賣壓出籠 跌近百點失守5日線

台股今 (4) 日傳產開高走低，加上電子股續弱，雖然鴻海午盤回神翻紅力挺，但終場指數仍重挫近百點，下跌 98.75 點或 0.57%，收 17157.88 點，失守 5 日線，成交金額量縮至 4376.27 億元。

觀察今日權值股表現，電子股依舊弱勢，半導體中的台積電、聯發科雙雙收跌，聯電重挫 3.6%、矽力 - KY 也跌 2.9%，被動元件雙雄國巨、華新科，記憶體指標南亞科、華邦電等均走弱；綜觀台灣 50 成分股中，僅鴻海、南電、研華、瑞昱 4 檔電子股逆勢收紅、台達電則維持平盤。

而近日多頭指標的傳產族群在獲利了結賣壓下、開高走低陷入修正，航空雙雄走勢兩極，華航從盤中漲停被打到平盤作收，但長榮航仍收漲 7%；海運股也僅陽明漲 2.7%，但長榮、萬海、欣興等跌 2-3%，

另外，大型鋼鐵股中鋼、中鴻以及大成鋼，紡織中的成衣雙雄儒鴻、聚陽均走弱，塑化指標的台塑四寶中也僅台塑化收漲，台化、南亞均有 1% 左右的跌幅，台塑平盤作收。

強勢股方面，在國內太空法立院三讀通過的利多延續，加上國際航太市場回溫，今日與航太產業相關的個股表現強悍，亞航、台揚等攻漲停，貨攬商中菲行、捷迅也同步亮燈漲停。