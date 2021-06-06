〈觀察〉雙A加入響應RE100 供應鏈永續腳步加速

全球環保永續意識抬頭，不僅蘋果 (AAPL-US) 對供應鏈提出「潔淨能源計畫」，近年全球企業也陸續響應 RE 100 倡議，宣示將在 2050 年前達到 100% 使用綠電的目標，筆電品牌雙 A 華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 也分別宣布跟進，將在 2035 年達到 100% 使用再生能源目標，不只強化企業 ESG，也可望加速供應鏈永續布局進程。

品牌廠相對供應鏈較易達成永續承諾，因多數品牌廠主要以辦公空間為主，產品交由供應鏈生產，不過率先提倡環保永續目標，也是對上游供應鏈形成壓力，可加速帶動供應鏈加速布局。

宏碁在上月線上新品發表會前大動作宣布，因應全球永續發展趨勢，全集團將加入 RE100 倡議，承諾包含子公司在內，集團將在 2035 年實現 100% 使用再生能源目標，在此之前也加入 CDP(原碳揭露計畫) 供應鏈系統，並已在去年達成全球總碳排量較 2009 年減少 6 成的里程碑。

宏碁指出，將透過節能減碳、購買綠電、自行發電等三方向努力達到自身 RE 100 目標，同時也發表 Earthion 永續平台，攜手供應鏈達成永續目標。

在宏碁等品牌加大力度強化永續目標，包含面板大廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)，組裝代工廠仁寶 (2324-TW)、廣達 (2382-TW) 等都陸續響應，其中，面板為高耗水、耗電產業，但友達內部也已制定 2025 CSR 目標，旗下桃園龍潭廠區更全面回收廢水，整體水回收率更達逾 92%。

華碩面對聯合國永續發展目標，也宣示台灣營運將在 2030 年達到 100% 使用再生能源 (RE) 目標，全球營運方面，預計 2030 年前再生能源使用比例達 60%，2035 年達到 100% 目標，也力拚 2025 年關鍵供應商碳排放強度減少 30%，意即今年起每年減少約 6% 碳排。

隨著蘋果到華碩、宏碁等品牌廠大力都推動環保、再生能源目標，供應鏈也有積極作為，目前包含台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW) 等也都宣布加入 RE100 再生能源倡議組織，這是由氣候組織與碳揭露計畫倡議，加入企業需承諾在 2020-2050 年間達成 100% 使用綠電目標。