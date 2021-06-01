加入RE 100行列 聯電承諾2025年100%採用再生能源

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (1) 日正式宣示，承諾將於 2050 年達成淨零碳排，並逐步落實「淨零行動」，聯電也獲得國際再生能源倡議 RE 100 審核認可，成為全球第二家加入的晶圓代工廠，預計 2050 年達成 100% 採用再生能源。

聯電為積極響應《巴黎氣候協定》地球升溫不超過 1.5°C 目標，承諾將於 2050 年達成淨零碳排，並於 2025 年及 2030 年分別達成 15% 及 30% 階段性目標。

此外，聯電獲得美商應材 (Applied Materials)、東京威力 (TEL) 及美日先進光罩 (PDMC) 在內逾 500 家供應商，響應一同支持低碳能源，預期整體供應鏈於 2030 年減碳 20%、再生能源採用比例達 20%，共同打造低碳永續供應鏈。

為達成 2050 年淨零碳排，聯電將針對營運活動的直接排放、能源使用的間接排放，以及價值鏈產生的間接排放，具體實踐「淨零行動」三部曲，包括持續積極自主減碳、全面採用再生能源，及投資淨零碳技術。

聯電共同總經理暨首任永續長簡山傑指出，氣候變遷已被視為地球永續最大威脅，在疫情緊繃的此刻，抗暖減碳腳步不停歇，因此選擇在世界環境日 (6 月 5 日) 前夕，許下 2050 年達成淨零碳排的承諾，實踐作為地球公民的責任，為維護人類永續生存環境盡一份心力。

聯電於 2008 年即成立企業永續委員會，系統性推展公司治理、環境保護及社會參與，已連續 13 年列名道瓊永續性指數的世界指數成分股；近十年來推動三階段能資源生產力提升計畫，減碳效益累計達 1226 萬公噸二氧化碳當量，相當於 31528 座大安森林公園年碳吸附量。

另一方面，聯電也積極與供應商攜手推動永續，於 2017 年起倡議「Triple R 大聯盟」，三年來共吸引 39 家供應商響應，共計減碳 40.9 萬公噸，約 1567 座大安森林公園吸收量。

