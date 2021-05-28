〈宏碁展望〉擴大布局旗下「小金虎」 三方向邁向RE100目標

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 近年持續擴大布局多元事業版圖，董事長陳俊聖今 (28) 日表示，非筆電事業成長快速，今年首季整體占比已達 14.3%，目前旗下至少有 20 個小金虎事業逐步發酵，另外，針對 2035 年 RE100 目標，除與供應鏈合作外，也將從節能減碳、買綠電、自行發電等三方向努力。

陳俊聖表示，旗下多元事業發展快速，從過去「小金雞」蛻變成「小金虎」，在疫情期間旗下三家子公司也成功 IPO，同時集團完成收購兩家公司，並投資上游半導體供應鏈敦泰 (3545-TW) 等，擴大非筆電事業布局。

陳俊聖進一步指出，宏碁多元事業動能強勁，去年在筆電事業動能強勁下，同樣維持成長，去年整體營收占筆達約 13.9%，今年首季更達約 14.3%，成長約 0.4 個百分點，其中又以自行車用電池、充電柱、醫療布局進展最為顯著。

另一方面，宏碁昨 (27) 日也宣布將加入 RE 100 倡議，將在 2035 年達成 100% 使用再生能源目標，陳俊聖認為，RE 100 倡議與歐盟將在 2035 年即將實施的碳關稅法不同，但宏碁都會將相關法規納入考慮，並擴大與供應鏈合作，目前在碳排放量要求上就至少擴及兩層供應鏈。

面對 2035 年宏碁集團所有子公司 100% 使用再生能源目標，陳俊聖表示，宏碁將透過節能減碳、購買綠電、自行發電等三大方面努力，其中，自行發電的部分，宏碁也已在桃園渴望園區六座工廠上設置太陽能板，至於台灣近期面臨缺水、缺電議題，認為需要即刻更換智慧水表進行節漏，同時針對未來海綿城市進行布局。