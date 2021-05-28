〈宏碁新品發表會〉加入RE100倡議 承諾2035年100%使用再生能源

因應全球永續發展趨勢，品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (27) 日宣布，宏碁集團加入 RE100 倡議，承諾將在 2035 年實現 100% 使用再生能源，並得到友達 (2409-TW)、仁寶 (2324-TW)、群創 (3481-TW)、廣達 (2382-TW) 等供應商承諾，也推出永續平台 Earthion，並發布旗下首款 Aspire Vero 筆電永續導向產品。

陳俊聖表示，Earthion 永續平台除了內部員工外，也將擴大與企業合作夥伴攜手合作，未來將進一步加速綠色設計及流程開發，實現使用 100% 再生能源的目標，共同守護地球永續發展。

宏碁旗下許多業務早在 2013 年起就開始採用綠色能源，部分地區也安裝太陽能板發電，統計至去年，宏碁集團可再生能源使用率已達 44%。

宏碁表示，近年持續致力提高能源使用效率，除了在 2008 年起加入 CDP(原碳揭露計畫) 供應鏈系統，2012 年起也透過能源管理及綠色能源的使用，並以 2009 年為基準年，設定 2020 年減碳目標，而截至 2020 年底統計，宏碁集團順利達成全球總碳排量減少 60% 的里程碑。

宏碁也以 Earth(地球)、Mission(使命) 兩個詞組合，推出 Earthion 永續平台，希望聚焦在能源、產品設計、包裝設計、生產、物流、回收等六大議題，透過供應鏈夥伴、消費者 (通路商)、全體員工努力，達到永續環保的目標，去年宏碁旗下所有筆電也已全面採用再生紙包裝，共計節省 8750 公斤紙漿、2000 萬個塑膠袋使用。

此外，宏碁今也推出首款環保永續筆電—Aspire Vero，機身、鍵帽大量採用消費後回收塑料，外盒則以 80-85% 再生紙漿製成，電源轉換器塑膠保護套也以紙製品代替，包含保護袋、鍵盤與螢幕間隔離膜也均由 100% 工業再生塑料製成。