〈觀察〉多家飯店、商場自主停業 前所未見慘況復甦恐還有得等

5 月 15 日全台進入三級警戒至昨 (5) 日，本土疫情持續擴大中，儘管觀光、飯店和餐飲業等各家大型業者全力拚外帶外送和線上銷售，但一個月來仍有不少大型飯店暫停客房業務，百貨商場也不乏自主停業，此情形前所未見，顯然這波疫情衝擊對業者影響恐較去年更劇烈，要回到日前的榮景，至少要等疫情控制和疫苗普及。

主計處 4 日公布今年我國最新經濟成長率 (GDP) 預測值意外大幅上修，估全年可達到 5.46%，上修 0.82 個百分點，屆時將是 10 年來最高；儘管疫情影響民間消費，但主計總處認為，加計紓困效果後，全年民間消費仍有望成長 2.75%，僅下修 0.99 個百分點。

事實上，這波疫情令不少業者受到前所未見的衝擊，多家飯店宣布暫停住房業務，日前台北福華飯店暫停客房預定至 5 月 28 日，進入 6 月後，就連北市五星級的君品酒店、台北亞都麗緻飯店也關閉客房至 6 月 14 日。新北市星級最高的新板希爾頓酒店，也宣布自 6 月 1 日至 6 月 16 日，部分樓層客房暫停開放。

不僅如此，全台多家大型連鎖百貨均已縮短營業時間，也有業者陸續自主停業，新北宏匯廣場自 5 月 24 日宣布自主暫停營業至今，三度宣布延長自主停業時間至 6 月 11 日。鄰近台北車站的京站時代廣場，強調防疫優先，也再度宣布 6 月 6 日至 8 日自主停業 3 天。

雙北多家高檔飯店陸續暫停客房營運，多家百貨業者提早打烊甚至暫停營運，都是前所未見的慘況。

即使各大業者加強外送、外帶餐盒已是新常態，台北晶華酒店、台北喜來登飯店甚至自組美食外送車隊，晶華也將原訂於下半年啟用的全新線上訂購平台提前上線，但上市櫃觀光業將陸續公布 5 月業績，這些強化營運動能的措施，能對實際業績有多少挹注，仍有待觀察，恐怕在疫情未見到曙光前，相關行業的營運將持續陷於泥淖中。