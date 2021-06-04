〈焦點股〉百億紓困銀彈上膛 觀光股股價大漲

紓困 4.0 銀彈上膛，交通部編列百億，補助業績衰退達 50% 的旅行業、觀光旅館業、旅館業及觀光遊樂業等業者薪資營運補貼，為餐飲、飯店、旅行社產業注入強心針，今 (4) 日股價一片歡騰，包括王品、新天地、國賓、遠雄來等均大漲逾半根停板。

台股今天開低走低，下挫逾百點，隨著紓困方案就位、疫苗陸續來台，觀光類股表現抗跌，其中，王品今天股價回神，帶量強彈近 8%，最高來到 152 元，攀上近一個月來新高，新天地、御頂等餐飲股也都表現不俗，日本伴手禮企業紅馬 - KY 更直奔漲停，達 24.25 元。

此外，飯店股遠雄來今日大漲逾半根停板，華園、國賓、六福、晶華、高野等多檔，盤中也有 2-3% 的漲幅，觀光族群擺脫疫情陰霾，獲得買盤青睞。

旅行社方面，易飛網受國際疫苗來台激勵，加上防疫消毒業績報捷，股價連續 4 天開盤跳空漲停，但今天盤中出現急跌壓回平盤附近；山富、五福、鳳凰均開高走低，盤中遭到調節陸續翻黑；雄獅漲勢急速收斂，仍維持漲逾 1%，表現較有撐。

交通部編列百億補助用於業績衰退達 50% 旅行業、觀光旅館業、旅館業及觀光遊樂業的薪資營運補貼，以僱用員工數每名員工 4 萬元計算；補助業績衰退達 50% 民宿每家 5 萬元。

導遊及領隊人員若於觀光局安心旅遊或冬季平日團遊受旅行業臨時僱用帶團，每人一次性補貼 3 萬元；旅行社停辦國旅補助每團上限 1 萬元；觀光遊樂業因疫情團體取消，補貼營運負擔每人次最高補貼 200 元。