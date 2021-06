航空雙雄高檔爆量 欣興、景碩等IC載板夾優勢脫穎而出？

萬寶投顧陳子榕指出,台北國際電腦展 COMPUTEX 在 6/1 起跑,今年因為疫情特別推出全年無休的線上服務平台 COMPUTEX CYBERWORD,讓台灣 ICT(Information and Communication Technolog) 產業直接在線上向各地廠商招手。



疫情之後,數位轉型成了人類生活繼續運作最迫切的關鍵,ICT 發展也在全球各地如火如荼展開,尤其台灣科技生態鏈完整,不論是電子零組件製造、電腦光學、電信或資訊,供應鏈完備且企業靈活度很高,相對具有更大的優勢。



以疫情衍生出的「地緣政治主義」型態來講,台積電 (2330-TW) 決定砸重資赴美設置 6 個新廠,鴻海 (2317-TW) 也迅速加碼投資台灣、越南、印度、墨西哥等地,都是以配合客戶區域製造的在地化策略,加強佈局廣度和深度,要在競爭火熱的 ICT 版圖中先搶占一席地位。



其中,AI、5G 相關應用更是正在進行的兩大趨勢,海量資料的快速運算、記憶與儲存尤其關鍵。國際記憶體大廠美光 (Micron) 最新發表了 176 層 3D NAND 及首款 PCIe Gen4 固態硬碟(SSD),並完成超微第三代 EPYC 處理器平台的 1α奈米製程 DDR4 驗證,目前兩款 DRAM 都已經開始量產;同時美光還率先推出車用領域適用的通用快閃記憶體儲存 UFS 3.1 產品,採用美光 96 層 3D NAND 晶片。



記憶體市場從去年開始就供貨吃緊,先由 DDR2、DDR3 1/2/4Gb 等單顆小容量、小客戶的利基型記憶體帶動價格上漲,今年更步入記憶體的牛市週期,第二季大漲 20%,預估第三季還會維持雙位數上漲,市場預期 NAND Flash 與 DRAM 供應緊俏將至少延續到年底,甚至到 2022 年。



而最近因為大陸記憶體廠轉向擴產 MCU,排擠 NOR Flash 生產,預估 NOR Flash 第三季將擴大漲幅 10%,且漲勢延續至第四季,相關個股華邦電 (2344-TW)、旺宏(2337-TW)、晶豪科(3006-TW) 都可望受惠。



萬寶投顧陳子榕指出,同樣在 ICT 產業中占重要地位的載板一樣面臨供不應求的熱烈景況,多次為大家推薦的欣興 (3037-TW)、景碩(3189-TW),從介紹後漲幅都已逾 30%;6/3 才推薦的晶宏(3141-TW) 週四奔漲停;另外 5/20 分享的茂達 (6138-TW) 股價從 121 元漲到 144 元,漲了 23 元,漲幅 20%。請參考 5/27 《中國穩物價 科技股中長線佈局點浮現?》。

其他好股持續會再和大家分享,希望大家都能和我一樣在股價發動前,就能洞燭先機提早佈局卡位,才能把握最豐厚的利潤。

欣興 (3037-TW) 因應客戶需求及提升製程,擴大資本支出至 344.71 億元,增幅 27.26%;受惠 ABF 載板良率提升,以及供需持續吃緊推升報價大漲,欣興第一季營收 218.23 億元,毛利率 17.2%、EPS 1.45 元雙雙遠優於市場預期;ABF 市場缺貨至明年,後續報價仍有上漲空間,加上 BT 載板受惠手機、挖礦等需求持續吃緊,上調欣興今年和明年 EPS 為 5.3 元、6.7 元。

茂達 (6138-TW) 因 PC 及遊戲機出貨維持高檔,下半年打入英特爾 DRAM DDR5 電源管理 IC 供應鏈,加上美系網通產品加持,業績將季季走高,全年業績可望再締新猷;近期順利切入電動車充電樁,出貨動能強勁,下一步將透過風扇馬達驅動 IC 及電源管理 IC 兩大產品線,有助大幅挹注業績。

聯陽 (3014-TW) 因遠距需求大增,促使高速 I/O 晶片及嵌入式控制晶片 (EC) 供不應求,訂單已至年底,產品並已漲 20%,下半年報價可望再逐季上漲;英特爾 Ice Lake 處理器開始量產出貨,加上暑假電競旺季,估營收有望逐季走高並改寫新高紀錄,全年業績則估年增逾 50%。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

