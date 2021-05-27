中國穩物價 科技股中長線佈局點浮現？

萬寶投顧陳子榕指出，全世界原物料大漲讓中國大陸當局相當緊張，國務院總理李克強 5 月開始緊盯大宗物資價格，約談鐵礦、銅、鋁等重點企業，力求相關商品必須「保供穩價」，嚴厲警告業者不可哄抬價格，在官方出手制衡下，鐵礦石價格立刻暴跌 1 成，鋼鐵、有色金屬、煤炭期貨價格持續走跌。



受到國際商品價格下滑及台股向下修正雙重影響，鋼鐵族群下修 3～4 成，近期漲勢也不若航運強，國際基本金屬商品價格近日也走弱，不少人開始懷疑相關族群多頭是否就到此結束？



如果全世界疫情趨緩逐漸解封，重建需求仍將十分強勁，尤其中、美大推基礎建設，美國預計 8 年內投資 2.25 兆美元，大陸則是 5 年內投資 10 兆人民幣，相當於平均每年中、美兩國將投入合計新台幣 16.46 兆元。龐大的基礎建設剛性需求已然存在，再加上中國大陸碳中和目標的限鋼政策，供給減產下，後市仍有看漲空間。



短線上來講，鋼鐵族群偏向築底階段，但盤面上電子股已經開始陸續點火，近期 IC 族群股價衝刺，矽力 - KY(6415-TW)衝上歷史天價 3,675 元，打敗大立光登上股王、天鈺 (4961-TW) 股價創歷史新高 395 元、敦泰 (3545-TW)、信驊(5274-TW)、晶豪科(3006-TW) 等股價多強勢表態。



尤其 6 月份蘋果 WWDC 即將召開，市場預測今年蘋果的 WWDC 不只聚焦軟體服務，還可能推出搭載 Apple Silicon 處理器的新款 Mac，預期會有 14 吋和 16 吋兩款不同的 MacBook Pro，均採用位階效能更高的 M2 處理器。蘋果的 M2 處理器是委由台積電 (2330-TW) 以 5 奈米製程製造，估計生產時程約 3 個月，所以如果 6 月推出，最慢 3、4 月就得開始生產。



台積電股價在 5/12 達短期最低 518 元之後，立刻打下一條長長下影線，股價彈升 14％，三大法人近日買超趨積極，近 5 個交易日已經買超台積電逾 19,000 張，隨著蘋果新品上市，台積電股價可望繼續上攻，而且未來 2 年蘋果還會將所有新品全改成 M 系列晶片，不只台積電，蘋果相關族群都可大啖紅蘋果。



萬寶投顧陳子榕指出，蘋果供應鏈的載板廠欣興 (3037-TW)，5/18 為大家推薦後股價已經從 95 元來到 109 元，上漲 14 元，漲幅 15％，投信從 4 月底以來持續買進 11,675 張，隨資料中心、5G 等需求竄升，不論 ABF、BT 產能都早已搶購一空，供需吃緊下報價還有上漲空間，相關族群後市看俏。



台勝科 (3532-TW) 因第二季晶圓代工及記憶體 12 吋需求趨增吃緊，8 吋產能年底前已滿載；現貨價格從去年第四季陸續成長，高於長約價格，目前以現貨價格產品為主，公司庫存水位非常低，產能幾乎全售出，缺貨情況預估最快明年開始反應。

景碩 (3189-TW) 因 ABF 載板需求旺盛，帶動毛利率上升，加上擴產 30％，估第二季營收季增 5～10％，全年營收雙位數成長；下半年天線封裝 (AiP) 需求增加，結構調整將使獲利返正常水準。

聯陽 (3014-TW) 因遠距需求大增，促使高速 I/O 晶片及嵌入式控制晶片 (EC) 供不應求，訂單已至年底，產品並已漲 20％，下半年報價可望再逐季上漲；英特爾 Ice Lake 處理器開始量產出貨，加上暑假電競旺季，估營收有望逐季走高並改寫新高紀錄，全年業績則估年增逾 50％；積極切入多媒體系統單晶片，接單動能強勁，占比可望持續增加，推升營運新動能。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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