操盤手看台股：集團作帳漲翻天 手中股票不動怎麼辦？

之前提到隨著時序進入 6 月，集團與法人的「半年報作帳行情」正式啟動。以先前看好的微控制器 (MCU) 大廠─新唐為例，隸屬華新集團，受惠 MCU 市場供不應求，產品價格調漲，第 2 季營運表現看俏，近日股價創下 88.3 元的波段新高，漲勢相較於傳產股並不遜色，顯見能創高的股票，重點不在於電子股或非電子股，而在於第 2 季的業績展望樂觀，然後所屬集團具備企圖心，如此市場認同度自然提升，後續股價就存在上攻機會。

目前這個現象已在擴散，如聯電集團的 IC 載板大廠─欣興，受惠蘋果將發表新品，天線封裝 (AiP) 載板需求升溫，後續營運看俏，近日股價創下新高，聯電集團開始表態。又如永豐餘集團的晶宏，受惠無人商店及零售賣場對電子標籤需求提升，加上小家電客戶對於 STN 驅動 IC 拉貨強勁，本季營運看旺，近日股價也大漲，逼近前波高點；而同屬永豐餘集團旗下的華紙、永豐餘等，受惠紙漿價格看漲，股價也創下新高，後續觀察同集團的電子紙大廠─元太。整體來看，目前股價越接近前波高點的股票，第 2 季營運表現越值得期待，故市場認同度較高，股價也強勢；反之，距離前波高點還有一大段的股票，第 2 季普遍是相對淡季或下半年產業傳出雜音，即便公司體質佳，但因市場認同度不足，股價陷入整理，目前部分權值電子即在此列，避開淡季效應，轉入其他機會才是適當作法。

今年的集團作帳行情，搭上歐美景氣復甦，與過去幾年有所不同。近日談到這兩年疫情對於全球產業鏈產生了一定程度的衝擊，市場重新認識到庫存的重要性，故今年貨櫃航運不僅有正常的季度需求，當中也有補庫存的需求，被市場稱為「美國經濟史上最大規模的庫存重建行動」正在持續中，如貨櫃航運、貨運承攬、紡織成衣等都是受益族群，當中貨運承攬的台驊、中菲行、捷迅等，受惠海空運需求強勁，全年營運看好，近日股價紛紛創高，成為繼貨櫃航運後又一個強勢指標。另外，長榮集團旗下的長榮、榮運、長榮航，這次卡位到海運、貨櫃、空運等商機，今年業績增溫，股價持續走高，操作以上升趨勢線來觀察。

搭上美國消費商機的紡織族群，相關效益已逐漸在業績上顯現，以化纖的集盛為例，受惠歐美買氣回籠，紡織服飾復甦力道優於預期，旗下加工絲及尼龍等兩大產品線前景看好，今年 5 月營收達 9.34 億元，年增 1.35 倍，創 21 個月新高，本波股價維持強勢，準備挑戰前高！後續同屬加工絲的宜進、宏益、聯發等，在產品需求暢旺下，營運可望維持高檔，股價也可留意。對於一個操盤手而言，對行情可以有規劃，但要以務實的態度來面對；操作最怕孤芳自賞，進而錯過其他機會就可惜了，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

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