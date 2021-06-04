亞果遊艇會成商務交流新平台 將招募經銷商拓展潛力客戶

亞果遊艇 (7566-TE) 看好台灣海上觀光商機發展潛力無窮，一方面進行安平遊艇城開發案和澎湖青灣 BOT 開發案，同時也在會員不斷成長的利基下，推展「會員共好商務平台」，亞果最新規劃，將在全台各點招募經銷商，藉此進一步拓展更多潛力客戶並服務現有高端客戶族群，穩固國內遊艇界龍頭地位。

亞果遊艇會不僅是國內唯一符合國際級水準的的遊艇會，還是國內唯一可做到全台聯營的業者，除了以高雄為起始據點之外，會員還可從安平、高雄，或是北部的淡水、烏石港，甚至是離島澎湖等地出海，跳脫國際遊艇會普遍於單一據點運營的限制，為領先全球同業的亮點。

悅榕庄全球首見遊艇城據點 落腳台南安平

然而，這只是亞果的一個基本的服務，作為台灣唯一符合國際條件的的遊艇會，亞果攜手新加坡悅榕集團將在安平遊艇城導入其頂級品牌悅椿軒 (Angsana Residences)，營運後將是悅榕庄全球 48 家飯店當中，唯一具遊艇城概念的頂級度假據點。

除了硬體設施符合國際高水平，隨著會員數不斷增加，亞果正推動一項新的營運計畫─「會員共好商務平台」。

打造商務社交場域 會員經濟成新營運動能

亞果說明，全球共有 470 多個遊艇會，然而，國際遊艇會入會標準相當高，具有碼頭和會所的遊艇會入會需耗費新台幣 170 萬元起跳，若再加上國際型飯店，門檻將超過新台幣 1000 萬元。

反觀亞果會員卡因相對超值，帶動近 2 年會員數翻倍成長，已來到 750 人左右，在會員數迅速攀升的優勢下，「會員共好商務平台」將可發展成商務往來的新場域，會員間藉此可進行企業和產業間的商務交流，達到生意共好目標。

在此基礎下，亞果更進一步籌辦「產業 CEO 學院」，讓會員的下一代可透過學習方式參訪會員間的企業，提前建立人脈網，而亞果遊艇會正逐漸發展出全新的商務社交場域，整體來看，亞果積極擴大經營會員經濟，甚至不排除發展線上平台，讓所有會員可在亞果的雲端電商平台交流，達到共好。

疫情前會員交流活動 。(圖: 亞果遊艇提供)

軟硬體實力到位 將在台灣看見世界級的遊艇產業

另一方面，亞果開始積極整合遊艇產業鏈，透過安平、澎湖兩大開發案，跨足碼頭建造、船舶維修、飯店經營，但不僅僅是經營頂端客群，為了讓更多國人培養海洋活動興趣和專才，也攜手企業、學校合作培養學生海上競賽技能，陸續推出帆船賽事、海上運動培訓班等。

海洋運動卡代言人岑永康 - 操作帆船照片。(圖: 亞果遊艇提供)

亞果在台發展不到 10 年，但在頂級硬體的建設、會員間鏈接平台軟實力，以及推廣海洋相關活動都有領先的經營理念體現，因此將開始往外擴點，以接觸更多潛力客戶並服務既有客戶，亞果表示，將在全台各點招募經銷商，由亞果負責設計招待會所，整體氛圍將結合遊艇概念，透過簡單的弧形完美呈現船艇的黃金比例和高質感的尊榮，讓會員在城市裡也能享有海洋遊艇盛宴。

亞果遊艇台北會所。(圖: 亞果遊艇提供)

可以預見，隨著二大開發案陸續到位，全台各地經銷據點開展，將在台灣看見世界級的遊艇產業，而亞果已成為引領台灣遊艇界的領導業者，預計今年力拼上市。