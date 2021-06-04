盤前財經大事搶先讀2021年06月04日

今日操盤前瞻

台灣今年經濟成長預測

G7 財長會議

美國 5 月失業率

股東會：美食 KY、奇力新、碩禾、光鼎等

重磅！拜登擴大涉軍中企貿易黑名單 8/2 生效

多家外媒報導，美國總統拜登週四 (3 日) 簽署了一項行政命令，修改了川普時期發布的涉軍中企禁令，擴大涉軍中企貿易黑名單至 59 家，該禁令將於 8 月 2 日生效。閱讀全文...

美上周初領失業金 38.5 萬人 疫情爆發後首度跌破 40 萬

美國勞工部統計局周四 (3 日) 公布，隨著勞動力市場持續改善，上周初領失業金報 38.5 萬人，為疫情爆發以來首度跌破 40 萬大關。閱讀全文...

紓困 4.0 啟動 央行增撥 1000 億元 續辦中小企業貸款專案至年底

有鑑於近期國內疫情升溫，台灣央行總裁楊金龍昨 (3) 日指出，配合政府推出紓困 4.0 方案，央行再增撥 1000 億元續辦中小企業貸款專案，4 日起生效，仍維持 A、B、C 三大方案，以協助中小企業度過本次疫情難關。閱讀全文...

央行楊金龍提三個理由 看經濟前景不悲觀

台灣央行總裁楊金龍昨 (3) 日指出，國內本土疫情升溫衝擊內需，製造業與出口表現仍有望優於預期，再者，5 月下旬國際機構對我國今年經濟成長率，看法多落在 5.64-5.95% 之間，以及未見到外資大規模撤離，因此整體對台灣經濟前景不悲觀。閱讀全文...

魚油市場專利大開 中化生客戶要求擴產 訂單可望暴增 3 倍

隨著魚油膠囊原廠 Amarin 專利訴訟再度敗訴，魚油產品市場大門因此大開，中化生 (1762-TW) 旗下兩大學名藥客戶今年下單量就比訴訟結果前多出 25%，且積極要求中化生擴產，中化生指出，新製程產能明年初將完成確效，取得認證後，年產能將攀升至 300 噸，後年訂單將大增 3 倍。閱讀全文...

紓困 4.0 農委會追加預算 196 億元 農民 1 萬元補貼 6/4 起入帳

行政院啟動紓困 4.0，農委會爭取追加紓困預算 196.6 億元，比照去年發放農漁民生活補貼、提供農業紓困貸款及利息補貼等，農委會主委陳吉仲昨 (3) 日表示，農民生活補貼每人 1 萬元，預估將有 113 萬人受惠；漁民補貼則分為 3 萬元、1 萬元，估有 35 萬人受惠。農漁民資料將直接審核，於今 (4) 日起陸續匯入個人金融帳戶。閱讀全文...

全球半導體設備出貨 Q1 年增 51% 韓國重返最大市場

SEMI(國際半導體產業協會) 昨 (3) 日指出，2021 年第一季全球半導體製造設備出貨金額達 235.7 億美元，較去年同期大幅增長 51%，比起前一季也有 21% 成長，以地區別來看，韓國擠下台灣，重返全球最大市場。閱讀全文...

歐盟擬徵碳稅 台泥葡萄牙廠擁在地優勢 碳權上漲同步受惠

歐盟擬針對進口到歐盟的水泥、鋼鐵等產品課徵碳稅，不過，台泥 (1101-TW) 表示，集團有葡萄牙廠，除了有在地優勢外，手上也有多餘的碳權可出售，在歐盟課徵邊境碳稅下，將推升碳權價格向上，台泥可望成為台廠中少數受惠者。閱讀全文...