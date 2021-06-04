【Wen姐筆記】雙資聯手再拚完封缺口？留意電子傳產蹺蹺板

台股多方外資與融資儼然成為 2 大主力，昨天由雙資聯手，指數續往 17300 點城池前進，並執行掃雷任務，加權指數以 17246.16 點作收，成交值縮至 4932 億元。台灣新冠肺炎警戒升級即將進入第 3 個周末，雙資聯手打算完封 17300 點缺口? 能否續攻的強弱分界為 17222 點。關鍵點位為 17133、17282 與 17333 點。

多方連續 2 天執行掃雷任務，17100 點成為重要防守區，兩端哨站為 17082 點與 17114 點，下方如棄守 17053 點，則掃雷任務恐將失敗需提防再度退回 17000 點城池攻防。17133、17168 與 17200 點以及 17200 點兩端哨站為 17186 與 17222 點，都屬於雷區南部重要關鍵灘頭堡，如能突破 17253 與 17300 點，則掃雷任務有望成功，17300 點兩端哨站為 17282 與 17333 點! 挺進 17400 點城池前，還得留意 17366 點，17400 點兩端哨站為 17384 與 17417 點。

但如 17053 點棄守，多方掃雷任務太傷元氣，拚完封缺口的攻勢將受阻。退回 17000 點保衛戰，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023 點，棄守則多方壓力大增，需提防出現大幅調節賣壓發多殺多，恐回測 16944 16900 點，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023 點，棄守則多方壓力大增，16944 點為本波攻勢最後防線! 如棄守需提防短線獲利下車賣壓湧現，恐回測 16900 點與 16853 點，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點。如棄守 16853 點，多方波段攻勢有告一段落疑慮。

本波多頭行進主軸為蹺蹺板戰略，電子熄火傳產攻，傳產休息電子挺身而出，如電子傳產二族群同步發動，則指數再登高。因此只要電子傳產能夠維持蹺蹺板式輪動，多方仍未放棄繼續北上企圖，唯一得提防就是電子傳產齊軟，則多方將面臨回測下方支撐的考驗。

今日在訊息面部分，美國總統拜登擴大涉及軍中企業的黑名單，美中貿易戰又有升溫的意味，費城半導體聞訊回軟，因此台股的電子相關族群今天也得留意，還有今天又周五，本周已經強勢大漲的航海王與鋼鐵人等，是否有短線客積極獲利下車調節動作，也是觀察重點! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)