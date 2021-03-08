奇異傳出售飛機租賃業務 金額逾300億美元

據知情人士透漏，美國奇異公司（General Electric Company）傳出飛機租賃業務將出售給愛爾蘭的 AerCap ，預估交易金額超過 300 億美元，這是奇異公司為重組業務採取的最新措施。

華爾街日報指出，目前尚未清楚交易細節，倘若談判順利，預計周一（8 日）會宣布結果。

奇異的飛機租賃部門名為奇異資本航空服務公司（GE Capital Aviation Services，簡稱 Gecas），是全球最大的飛機租賃公司之一，主要向客戶出租波音、空中巴士等航空業巨擘生產的客機。據官網資料數據顯示，Gecas 現役或訂購的飛機總數大約為 1,650 架。

奇異資本航空服務公司（Gecas）是奇異資本（GE Capital）目前最大事業。奇異資本過去曾是與美國重量級的大型貸款公司，但自 2008 年陷入金融海嘯後於 2015 年出脫多數業務，如今出售旗下航空服務公司也被視為出脫策略的延續。

根據 S&P Capital IQ 的數據，AerCap 市值為 65 億美元，經債務和現金調整後的企業價值約為 340 億美元，目前擁有與訂購的飛機數量約為 1,400 架。

AerCap 在 2014 年曾斥資約 76 億美元收購國際租賃金融公司 (International Lease Finance co.)。AerCap 去年營收約為 44 億美元，低於前幾年的 50 億美元左右。

奇異對此出售案不表示評論，AerCap 則未做出任何回應。