GS Yuasa全固態電池研發有成 最快數年後跨入實用階段

日本電池大廠 GS Yuasa(6674-JP) 在 2 日 (週三) 宣布，該公司計畫最快在 2020 年代後期讓新一代電池產品「全固態電池」邁入實用化階段。雖然該公司沒有對外公布量產化的具體計畫，但透露初期會先應用在太空站、深海​探測器等特殊用途，之後再擴展到電動車 (EV) 等領域。

GS Yuasa 公司社長村尾修昨 (2) 日在京都市內召開的媒體說明會中，對外公布上述訊息。全固態電池由於使用固體電解質的關係，能量密度及安全性都可以獲得提升，被認為是電動車電池的最佳選擇，各家汽車製造廠等也都競相投入相關研發。

GS Yuasa 所研發的全固態電池使用硫化物，其大容量高輸出的特性符合電動車等產品的需求，但由於硫化物與水接觸後會產生有毒的硫化氫，仍有許多問題尚待解決。對此 GS Yuasa 公司社長村尾修表示，他們已研發出耐水性高的全新固體電解質，正朝提升生產性能和開發高附加價值的電池產品的目標邁進。

村尾修也提到該公司在 2023 年度之後，將加快電動車電池的研發腳步。目前該公司在鋰電池產品主要針對油電車 (HV) 市場需求強化生產體制，未來則看準全球的「脫碳」趨勢，將針對電動車市場的廣大需求因應。