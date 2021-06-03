〈美股盤前要聞〉市場關注就業數據 美股期貨波動

美國今日將公布上周初領失業金人數，美股期貨週四 (3 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.55%，標普 500 期貨跌 0.66%，那斯達克 100 期貨跌 0.90%。

1. Fed 褐皮書顯示缺工、通膨壓力蔓延

美國聯準會 (Fed) 周三 (2 日) 發布最新經濟褐皮書，儘管企業面臨缺工和價格上漲的壓力，並蔓延各地，但美國經濟受惠於疫情趨緩和解封，正在加速復甦。

各種形式的「供應鏈問題」在褐皮書中出現 29 次，幾乎每個地區都出現此問題。克利夫蘭聯準銀行表示供應鏈瓶頸導致交貨時間延長、庫存枯竭以及材料和運輸成本上升。

聯準會表示，整體價格壓力進一步增加，許多企業預計未來幾個月將進一步加速。費城聯準銀行表示，企業現階段開始預估消費者通膨甚至高於企業定價，意味著企業開始承受更多通膨。

2. 特斯拉北美召回 6000 輛電動汽車

週三 (2 日) 特斯拉因煞剎車螺栓鬆動風險為由，在美國召回近 6000 輛電動汽車。

根據美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 週三公布一份公開文件顯示，特斯拉 (TSLA-US) 正在美國召回 5,974 輛電動汽車，涉及 2019 年至 2021 年生產的部分 Model 3，以及 2020 年至 2021 年生產的部分 Model Y。

特斯拉召回主因是，這些車輛存在剎車螺栓鬆動風險，恐導致輪胎壓力下滑並增加安全隱患。

3. AMC 今年暴漲 30 倍 市值超越半數標普 500 公司

迷因股近期再度重回市場懷抱，連鎖電影院 AMC Entertainment 更儼然成為迷因股股王，今年迄今在 Reddit 散戶推動下漲勢達到 2900%，目前市值更超過標普 500 指數一半的成分股。

AMC 僅僅兩周就上漲 390%，股價也站上歷史新高，市值一度飆升至 310 億美元，成為迷因股股王，並超越標普 500 指數中半數的公司。

儘管 AMC 成為資金市場焦點，但 AMC 基本面仍受疫情影響，市場分析師逐漸下調該公司預期息前稅前折舊攤銷前利潤 (EBITDA)。

4. 美最快周四公布 8000 萬劑疫苗分配

美國 4 月曾宣布與全球共享 8000 萬劑疫苗，美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 透露，最快可望在周四公布首批獲得分配的國家有哪些。曾任美國國務院印太助理部長的薛瑞福 (Randall Schriver) 則發表聲明提出三個理由，呼籲拜登政府特別考慮供貨給台灣。

美國 4 月宣布與全球共享 8000 萬劑疫苗，包括至少 2000 萬劑的輝瑞 / BioNTech(BNT)、莫德納 (Moderna) 和嬌生 (J&J) 疫苗，以及原本就承諾的 6000 萬劑阿斯特捷利康 (AZ) 疫苗。

不過消息人士說，分配疫苗將集中在 2000 萬劑的輝瑞、莫德納和嬌生疫苗，理由是 AZ 疫苗尚未獲得美國食品衛生管理局 (FDA) 核准，在此之前不會出貨。

5. Fed 將出售 137 億美元公司債和 ETF 擬年底前完成

美國聯準會 (Fed) 周三 (2 日) 宣布，將開始出售疫情高峰期間買進的公司債和 ETF，以漸進、有秩序的方式縮減部位，盡可能降低對市場不利影響。

Fed 發言人表示，縮減公司債部位無關貨幣政策，也並非透過此舉釋出任何政策動向訊號。

一名 Fed 官員表示，將在夏季開始出售，目標年底前完成，淨收益交給財政部。紐約聯準銀行會在周四提供進一步的細節。