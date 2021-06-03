〈台股盤中〉電子、傳產領軍多頭 重回17200點之上

儘管國內疫情持續緊繃，但在美股走揚激勵下，台股多頭仍略占上風，權值王台積電領軍電子股點火，運輸、造紙、玻璃傳產同步拉抬，指數一度上漲 130 點，高點一度觸及 17311 點，成交量可望上看 5000 億元，盤中維持在 17200 點之上。

不過，隨著部分指標股漲多、賣單出籠，台股盤中漲幅收斂，漲點不到百點，但仍守住 17000 關卡。

隨著國內疫情利空情緒鈍化，電子股重啟反彈攻勢，台積電盤中股價重回 600 元，但在多空拔河拉鋸下，股價持續在平盤上下震盪；聯發科盤中也有近 2% 漲幅，盤中股價暫收在 976 元。

台積電衝刺先進製程也順勢激勵半導體族群受惠，包括敦泰、晶相光盤中大漲逾 4%，祥碩、新唐、十銓盤中上漲逾 3% 以上，立積與光罩在買單加持下也有 2% 以上的漲幅。

IC 設計族群中，包括晶宏、信驊盤中分別大漲 8%、7%，茂達、力旺盤中也各有 4%~5% 的漲幅。

傳產族群中，造紙族群幾乎全面翻紅，永豐餘盤中大漲近 7%，華紙盤中在買盤激勵下盤中也有 5% 以上漲幅，寶隆、榮成、正隆、士紙也在買單敲進下，帶動股價走揚。

運輸族群今天改由空運領軍，航空雙雄中華航、長榮航盤中雙雙站上漲停，其中華航股價暫收在 20.5 元、長榮航盤中也暫時鎖在 20.05 元漲停價位；相較於空運翻紅，海運則略顯疲弱，長榮盤中衝上 116.5 元歷史新高後，盤中賣壓出籠，漲幅略有收斂。

整體而言，台股雖有電子股點火拉抬，但在國內疫情尚未平息，當沖交易熱絡，影響籌碼面，加上部分傳產漲多拉回，盤勢短線難逃震盪整理，短線勿貿然追高。