台股站穩17200點攀近月新高 三大法人合力買超121.19億元

市場靜待美國 5 月非農就業報告，美股周三小幅收高，台股今 (3) 日開高，一度漲逾 140 點，攻克 17300 點關卡，航運、原物料族群強力撐盤，聯電、聯發科等半導體族群也獲買盤青睞，加權指數終場漲幅略為收斂，上漲 81 點，以 17246 點作收，攀上近一個月新高，三大法人同站買方，合力買超 121.19 億元。

台股今日成交值降至 5000 億元以下。觀察籌碼面，三大法人合計買超 121.19 億元，其中，外資又轉回買超 79.08 億元；投信同步買超 6.55 億元；自營商持續加碼 35.59 億元。

台積電盤中重返 600 元關卡，但在多空拉鋸下，終場僅小漲 0.1%，收在 596 元；聯電大漲逾半根停板，終場收 55 元；聯發科也有 2% 的漲幅，收在 981 元。不過，鴻海、中鋼、矽力及金融股都遭到調節，賣壓相對沉重。

台積電衝刺先進封裝，2022 年底前將有 5 座 3D Fabric 專用晶圓廠投產，相關設備供應鏈可望雨露均霑，其中，濕製程領域的弘塑今日受買盤青睞，攻上漲停 352 元，供應相關自動化設備的萬潤、京鼎、漢唐、帆宣等漲勢也相當強勁。

運輸族群由航空雙雄領軍，華航、長榮航雙雙亮燈漲停，站上 20 元關卡；海運持續吸引資金進駐，長榮大漲逾 7%，衝上 119 元歷史新高，陽明、萬海漲勢略為收斂。此外，遠雄港、建新國際均噴出漲停，買氣暢旺。

造紙、玻璃、紡織等原物料族群也重回人氣指標，其中，中國因廢紙價格攀升帶動工紙價大漲，永豐餘、華紙今日強勢亮燈漲停，榮成、士紙、寶隆也漲逾半根停板。紡織纖維方面，包括南紡、大東、宏益、集盛、聯發等均亮燈漲停，力鵬、力麗、宏遠、弘裕等也上漲逾半根停板。

法人認為，台灣本土 COVID-19 確診數持續增加，加上大盤反彈已來到疫情前的高檔區，短線提防高檔賣壓出籠、指數拉回。

