張志誠觀點：鴻海集團往年在第四季高峰 小金雞的分析邏輯

蘋果往年新機種發表多在 9 月中旬，10 月開始出貨，因此鴻海集團中的零組件廠慣性在第四季獲得蘋果新機種的營收挹注，並進而在第四季財報繳出亮眼 ESP。然而今年在歐美國家疫情逐步解封後，摩爾投顧分析師張志誠表示，不只是蘋果新機的發表，鴻海在電動汽車的佈局也將在今年 9 月份終於要開賣第一款 MIH 平台新車，所以今年鴻海除了保有往年的旺季效應之外，因為新電動汽車的發表，兩大商品加持，有機會產生有更大的營收加乘效應，投資人要謹記股票市場一個重要邏輯，也就是若商品 9 月多要開賣產生營收利多，則實際上零組件廠備料就必須在前面數月開始啟動，因此股票永遠都會領先在營收利多之前開始從低檔反應上去。

從這些分析來看鴻海集團今年值得關注，然而股票操作的邏輯就是要能看到後面的成長性而去研究買賣點機會，可是股票的操作並非只看漲就跟著短線外資去追買，有時等待好的買點和買進好的公司一樣重要，重點個股的中期壓力與支撐力點找出來對應後，摩爾投顧分析師張志誠表示，能夠盡量的投資在股票相對合理價位時，對投資人來講，未來營收利多的驅動時，獲取的股票漲幅才會相對大。

天鈺 (4961-TW)

-4 月營收年增率 144.88%，第一季 EPS 4.78 元

- 天鈺是台廠裡少數同時具備驅動晶片 (DDIC)、時序控制晶片 (TCON) 以及電源管理晶片 (PMIC) 產品線的公司，在全球半導體晶片供不應求的賣方市場下，客戶為避免受限單一晶片缺貨風險，對天鈺產品需求提升。

天鈺也是母公司鴻海 (2317-TW) 集團推動的 MIH 架構下會員之一，看好電動汽車後市，將大力發展電動車必要的電源管理 IC 及馬達驅動 IC，後續產品也將往高電壓、大電流及高可靠性發展。

訊芯 (6451-TW)

-4 月營收年增率 6.65%，第一季 EPS 2.16 元

- 訊芯 - KY 是鴻海集團旗下的封測廠，5G 的應用在未來會更普及，而訊芯 - KY 的產品線都是跟 5G 趨勢有關，不管是高速光纖收發模組、生物辨識模組、系統級封裝（SiP）感測器的區塊都有很大潛力，訊芯擁有豐富的封測經驗和高良率的封裝經驗，只要隨 5G 在未來的應用持續擴大，在這仰賴大數據的時代，訊芯的營收就能繼續成長。

群創 (3481-TW)

-4 月營收年增率 46.9%，第一季 EPS 1.15 元

- 群創是鴻海集團旗下的面板大廠，面版產業經過 10 幾年的廝殺洗牌，留下來的業者慢慢找到屬於自己的利基市場，隨著智慧生活的科技應用在更多層面，面板需求也看到新的成長性，今年歐洲盃世足賽、東京奧運等賽事，預估會有很大的居家觀賞需求，且在大尺寸的電視面板的價格需求都有比較明顯的拉升。

廣宇 (2328-TW)

- 第一季 EPS 0.33 元

- 廣宇是鴻海集團專做電動車用線束的子公司，展望今年，與富士康合資的安徵廠車用線束將從 6 月開始挹注營收，在 MIH 架構下，鴻海新型電動車發表，隨鴻海在電動車領域攻城略地下擔任關鍵供應商，後面營收不可小覷。

乙盛 (5243-TW)

-4 月營收年增率 62.13%，第一季 EPS 0.81 元

- 乙盛 - KY 是鴻海集團專做電動車機構件的子公司，除了後面隨鴻海搶攻電動汽車市場帶來的實質利多之外，乙盛 - KY 同時也是電動車大廠特斯拉的關鍵零組件供應商，除電動車機構件外，今年在 TV、伺服器、家電領域也有斬獲持續貢獻營收成長。

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