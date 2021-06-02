蔡明彰觀點：國際油價大漲 台股的贏家輸家是誰？

今天報告的主題是「國際油價大漲 台股的贏家輸家是誰？」。

萬寶投顧蔡明彰強調，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 決定保持 7 月的原油增產計劃，每日 44.1 萬桶，而之前從 5 月起就已增加產量，6 月每日增產 35 萬桶，加上伊朗可望達成核協議後，重返油市。為何國際油價利空不跌，反而漲到兩年高點呢？

因為歐美施打疫苗後，歐洲旅遊開放，美國夏日開車出遊將使過去一年疫情期間累積的原有庫存消耗殆盡，原油庫存跌回至 2015～2019 年的平均水準，預計 9 至 12 月之間，原油庫存每天減少 200 萬桶，於是美國與伊朗達成協議越晚，原油今年夏天供應緊張的可能性越大。

由於伊朗總統大選 6 月 18 日舉行，伊朗方面期待盡快達成協議，新舊政府在 8 月交接，重返油市改善經濟成伊朗政府努力目標，由此判斷國際油價極可能在 8 月前持續走高。高盛喊出布蘭特原油目標價 80 美元，實現的機率甚大。

原油上漲對全球經濟及股市影響很大，若漲太凶將引發通膨疑慮，4 月美國核心 PCE 指數年增 3.1％，創 1992 年 5 月來新高。

美國駕駛季開跑，但全美汽油平均零售價每加侖 3 美元，創 2014 年以來的 7 年新高，過去歷史顯示每加侖 4 美元就進入嚴重通膨，2008 年金融海嘯前，原油每桶漲到 140 美元，美國汽油每加侖 4 美元，民眾叫苦連天，後來全球股市就崩盤了。

美國汽油零售價，原油價格佔 52％、稅收佔 18％、煉油成本佔 16％，因此原油價格會拉動汽油售價。當原油大漲，美股就出現兩極化的贏家及輸家。

萬寶投顧蔡明彰強調，能源股當然是贏家，但科技股成輸家。美國家庭最大支出是住房，其次是交通，家庭成員平均 2.5 人，卻平均擁有 1.9 輛汽車，美國人在高油價每月汽油消費支出 136 美元，低油價每月消費支出降為 114 美元，一旦油價今年夏天上漲，將直接排擠購買科技產品的支出。

週二國際油價收高，美股能源股艾克森美孚 (XOM)、雪佛龍(CVX)、康菲石油(COP) 平均大漲逾 3％，但科技股指標微軟、蘋果收黑。台灣是歐美供應鏈，週三台股電子股普遍走弱，但最具能源概念的台塑化 (6505-TW) 大漲 4％，帶動二線塑化台聚 (1304-TW)、亞聚(1308-TW)、聯成(1313-TW)、中石化(1314-TW)、中纖(1718-TW) 等大漲。

萬寶投顧蔡明彰強調，到底國際油價大漲的台股贏家與輸家怎麼走？距離現在最近的一次經驗是 2011 年，當時背景跟現在很像，金融海嘯後，美國實施大規模 QE 印鈔票，國際油價漲到 100 美元，台塑化從 2009 年低點 55 元，漲到 2011 年最高 112 元，大漲一倍。二線塑化龍頭的台聚同一時間從 7.67 元，漲到 44.75 元，更狂漲 4.8 倍。

這顯示，當油價大漲，二線塑化漲幅比一線台塑 (1301-TW) 集團更兇，台聚 2011 年 EPS 3.5 元，今年第一季 EPS 1.16 元，全年估 3.6 元。今年獲利與 2011 年相當，但迄今高點 42.8 元，尚未突破 2011 年高價的 44.75 元，顯然台聚仍有上漲空間。

今年傳產、原物料發動攻勢，強勢股不是低價，就是低本益比個股脫穎而出，但兩者兼具更佳。舉例，今年鋼鐵報價上漲，發動 10 年來最大行情，波段漲幅最大是中鴻 (2014-TW) 今年來漲幅 236％，年初起漲點 13.6 元，今年 EPS 估 3.5 元，當時本益比僅 4 倍，完全符合低價、低本益比兩大優勢。

台灣塑化股以生產中間原料為主，原油上漲拉升成本，要看中間原料的調漲是否為下游接受，5 月多數塑化原料報價回跌，下游觀望。如今國際油價看漲，歐美市場剛性需求湧現，恐怕下游業者無奈被迫回補庫存，研判 6～7 月塑化原料展開一波庫存回補。

週三塑化族群低價的中纖鎖住漲停，應證有人盯上這個族群最低價個股，但符合低價及低本益比雙重條件是聯成，今年主要產品 DOP 利差不錯，今年 EPS 估 3 元以上，本益比低於 10 倍。

上次國際油價狂飆，台股最大輸家是智慧型手機大廠的宏達電 (2498-TW)，2011 年創 1,300 元天價後反轉，當時宏達電為全球第二大智慧型手機品牌，三星都不是對手，可是油價大漲，排擠手機需求，加上該公司經營策略一連串錯誤，現在股價只剩 36 元。

萬寶投顧蔡明彰強調，記住油價大漲第一個排擠的必然是手機，因為歐美民眾開車出遊就減少手機上網，蘋果第二大收入來源的 App Store 本季恐減緩，美國民眾打完疫苗對 iPad、MacBook 消費熱潮降溫，iPhone 12 強勁增長也將停頓，但秋天 iPhone 13 才會亮相，因此蘋果本季及夏季這兩個季度財報恐不會讓市場驚喜。

蘋果去年大漲 80％，但今年 1 月創 145 美元高點後走入整理，迄今股價負報酬，並跌落 200 日均線之下。既然蘋果漲不動，台股廣大蘋果供應鏈如何能漲？由於歐美後疫情時代，民眾消費重心不在手機，整體上中下游手機供應鏈要接受庫存上升及砍單的兩大考驗，雖然不少電子股已便宜，但這兩大考驗足以讓電子股天天更便宜，沒有理由在利空尚未明朗出盡前去摸底。

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