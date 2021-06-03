特斯拉遇逆風 福特前CEO：先行者正面臨多重壓力

近期特斯拉 (TSLA-US) 在中國、歐洲、美國市場影響力正在流失，整體市占率下滑至 11%，福特汽車前執行長 Mark Fields 周三 (2 日) 表示，特斯拉在獲利結構與同業競爭上都面臨巨大壓力。

Fields 表示：「特斯拉的確成功讓汽車業認真看待電動車，但如今他們正面臨真正的競爭，這就是為什麼特斯拉在一些主要市場的市占率承受著很大的壓力。」

此外，Fields 認為特斯拉過度依賴碳權交易，他表示：「若觀察特斯拉年初至今和去年的獲利可以發現，他們在碳權交易的獲利比電動車還要多，隨著這些碳權信用枯竭，他們將面臨很大的獲利壓力。」

特斯拉執行長馬斯克本周表示，由於受到原物料供應鏈壓力，特斯拉將提高 Model 3 和 Model Y 的價格，此外，周三更爆出由於螺栓鬆動風險，在北美召回 6000 輛電動車。

消息傳出後，特斯拉周三股價挫跌 3.01% 至每股 605 美元，已連續三日走跌。更至關重要的是，特斯拉 4 月份失去電動車市場的部分龍頭地位。

瑞信分析師 Dan Levy 表示，特斯拉 4 月份的全球市占率為 11%，從 3 月份的 29% 大幅下滑，其中中國、歐洲和美國的市占都在流失。

Fields 表示原因在於通用 (GM-US) 和福特 (F-US) 等傳統汽車巨頭的發展正在加速，隨著新產品發布和上市，傳統汽車業正在電動車市場中快速崛起。他強調，福斯汽車目前在歐洲電動車市場處於領先地位，而福特 Mach E 正在爭奪美國市場的市占率。

特斯拉股價經過 2020 年飆升之後，今年迄今已下跌超過 14%。而被定位為周期性股票的傳統汽車業今年表現優異，漲幅多達兩位數，現階段仍持續跑贏大盤，其中以福特漲幅最大，今年已上漲近 69%。