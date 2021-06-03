專家：AMC 大漲並非來自基本面 股價恐將大跌

全球院線龍頭 AMC (AMC-US) 在週三開盤時創下 37.52 美元的歷史新高，午盤一度暴漲逾 90%，衝上盤中歷史新高 61.90 美元，觸發熔斷，引領散戶重返迷因風潮。不過，有專業分析師警告表示，散戶應維持謹慎，因為 AMC 的大漲並不是來自基本面，隨後可能大跌。

Miller Tabak 策略師 Matt Maley 在接受採訪時表示：「在我看來，當狂漲停止後，這隻股票將大幅下跌。」

在新冠肺炎疫情期間，在防疫封所限制的情況下，AMC 遭受了巨大虧損，不過，隨著近期經濟與需求的回升， AMC 如今的市值已經回升到 300 億美元。

Maley 也表示：「也許有些人認為 AMC 可能會漲到 50 美元。但是，如果你是這麼認為的，你就是在押注 AMC 能像特斯拉那樣改變世界，但我不認同。」

受到疫情衝擊，AMC 去年市值大多時候徘徊在 5 億美元以下，但今年因 WSB 版散戶擁簇而翻身。AMC 僅僅兩周就上漲 390%，股價也站上歷史新高，市值一度飆升至 310 億美元，成為迷因股股王，並超越標普 500 指數中半數的公司。

AMC 成交量激增逾 3.5 億股，而過去 30 天的全日平均成交量約為 1.421 億股，該股有望成為美國主要交易所最活躍的股票。

儘管 AMC 成為資金市場焦點，但 AMC 基本面仍受疫情影響，市場分析師逐漸下調該公司預期息前稅前折舊攤銷前利潤 (EBITDA)。此外，AMC 債務正在增加，該公司的長期債務總額自 2016 年不到 20 億美元暴增至 54 億美元。