全球晶片荒之際 AMD推新顯卡Radeon 6700 RX XT

全球晶片荒之際，週三 (3 日) AMD 推出了 RDNA 2 架構的中價位產品線 Radeon 6700 RX XT 遊戲顯卡，號稱 2K 效能超越 NVIDIA RTX 2080 Super，且效能高過 RTX 3070 和 RTX 3060 Ti。

AMD Radeon RX 6700 XT 將於 3 月 18 日上市發售，定價為 479 美元。RX 6700 XT 具備 40 個運算單元、12GB VRAM 和 2424MHz 遊戲時脈。

AMD 表示，與目前較早一代顯卡相比，Radeon 6700 RX XT 可以提供精選遊戲最高 2 倍性能。

AMD 稱，Radeon 6700 RX XT 實測遊戲《鬥陣特攻》達 212 幀 / 秒，《英雄聯盟》中達 272 幀 / 秒，在《虹彩六號：圍攻行動》達 360 幀 / 秒，在 1440p 解析度下，RX 6700 XT 應足夠快以支持光線追蹤。

RX 6700 XT 具有與 RX 6800 和 RX 6800 XT 相同的雙風扇設計。它也可以從第三方提供商處獲得，可能採用三扇葉。

Radeon 6700 RX XT 顯卡在一些遊戲中 AMD Radeon 6700 RX XT 領先 NVIDIA RTX 3060 Ti 和 RTX 3070 。Radeon 6700 系列將很快在筆電中提供，包括 HP Omen 等。

鑑於不再支持 Nvidia 顯卡，對於具有 Thunderbolt 3 eGPU 的 Mac Pro 或 Mac 用戶，Radeon 6700 RX XT 可能會成為將來的升級選項，因為 RX 6000 系列顯卡的 macOS 驅動程序還不存在，但預計將很快會推出。