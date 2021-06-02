台灣電力調度面挑戰 SEMI智慧儲能委員會提三建言

台灣近期兩度大停電， SEMI 智慧儲能委員會認為，全台缺電與電力供給不穩問題受到高度重視，提高再生能源使用效率、調節電網的儲能設備重要性不容忽視，若政府與業界能加速儲能發展，輔助再生能源應用，進而對症下藥，可克服缺電及電力不穩問題，SEMI 也為此提出三建言。

SEMI 智慧儲能委員會指出，太陽能、風電獲台灣政府全力扶植，不過由於再生能源受控於天氣，有間歇性、不可預測性等電力調度挑戰，易引起系統頻率與電網電壓不穩疑慮，影響供電可靠度。

SEMI 智慧儲能委員會向政府提出三建言，包括再生能源搭配儲能 VPC(Voluntary Product Certification)、用電大戶儲能參與輔助服務、饋線與變壓器容量有效利用，提高儲能併網容量，輔助電網穩定。

SEMI 智慧儲能委員會共同主席暨台達電 (2308-TW) 能源系統解決方案事業處資深處長艾祖華表示，隨著再生能源普及，儲能系統與設施完備尤其重要，儲能系統可儲存非尖峰或再生能源多餘電力，作為備轉容量，也可動態應用提供調頻服務與支撐故障穿越，是未來再生能源產業發展與穩定電網的重要推手與關鍵要角。

SEMI 智慧儲能委員會共同主席暨聯合再生 (3576-TW) 儲能事業副總曾建華提及，儲能系統是台灣解決缺電跳電，以及電網不穩定瞬間自動調頻的最好解決方案；當再生能源發電比例越來越高時，越需要搭配儲能系統，讓尖峰時刻所發多餘電力能夠儲存下來，並在台電第二用電尖峰時可釋放使用。