〈聯合再生法說〉Q3將成立子公司 目標三年持有500MW電站

太陽能廠聯合再生 (3576-TW) 今 (25) 日召開法說會，會中指出，第三季將與策略投資人成立子公司，其中，聯合再生持股將超過 50%，目標三年內持有 500MW 電站、五年內達到 1GW，可望為公司後續帶來穩定的現金流。

聯合再生指出，過去公司多將開發後的案場，出售給外資、或是與合作夥伴成立的合資公司，今年開始改變系統業務營運策略，決定長期持有自行開發的案場。

尤其經濟部在七七事變後，盤點全台可建置太陽能的潛在容量，十大場所共有 10GW，其中，農、漁業屋頂型約 2.5GW，漁電共生也有 4GW，相關案場皆是聯合再生接下來開發的方向，目前公司也已接洽雲林、彰化大型的漁電案件，正開發當中。

聯合再生舉例，公司今年已取得 200MW 的公標案，其中 100MW 將在今年併網，預估 3 年內增加至 500MW，5 年後上看 1GW，以 1GW 的售電收入推算，每年將為公司帶來 55 億元現金流，20 年就有 280 億元。

聯合再生為因應快速累積的標案，以及考量現今財務狀況，規劃第三季與策略行投資人成立子公司，將共同投資太陽能電站，其中，聯合再生會持有超過 50% 股權，以持有 50% 股權計算，500MW 投資額約 33 億元，1GW 則為 66 億元。

至於海外，聯合再生預計，多明尼加、英國的案場將會在第三季出售，美國未來也會持續開發，每年建置約 60MW 的容量。