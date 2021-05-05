聯合再生訂單報捷 拿下全台最大儲能系統標案15MW

聯合再生 (3576-TW) 今 (5) 日宣布，公司攜手國際電池大廠 Saft 等業者，拿下台電南鹽田儲能系統建置標案，該標案為目前台灣最大規模的儲能系統建置案，總建置量達 15MW，預計一年內完工。

聯合再生此次採用國際知名電池大廠 Saft 的儲能電池，其為法國知名百年電池業者，足跡遍及 49 個國家，產品被使用於基礎建設、太空、國防、工業、運輸交通工具上，客戶包含波音、空巴、法國國防部、美國國防部、台灣高鐵、捷運等。

聯合再生指出，此案由公司負責系統整合 (System Integration)，並攜手國際電池業者 Saft、國內重電大廠士林電機以及國際認證單位 UL，以優異的產品性能與整合能力脫穎而出，成為最大贏家。

聯合再生補充，台電南鹽田儲能系統將搭配台電南鹽田光電案場，光電總裝置量 150MW，為台灣最大的已併網案場，而公司的 15MW 儲能系統，不僅具備調頻輔助服務 (AFC)，也提供太陽能發電平滑輸出 (PV Smoothing) 功能，可穩定電網系統頻率，也可利用改善太陽能發電的間歇性問題。

聯合再生董事長洪傳獻表示，此次取得台電南鹽田標案，代表台電肯定聯合再生與合作夥伴的領先儲能系統技術，包括系統整合能力及優良高品質儲能電池，公司將持續致力成為台灣最完整、最安全的大型儲能系統整合服務商。

聯合再生儲能事業副總曾建華指出，公司除了順利取得台電南鹽田標案，也跨足用電大戶解決方案、台灣綠電憑證供應，以及台電即將在 7 月份上線的 AFC 輔助服務交易平台，提供完整及安全的方案。