IEA：全球經濟復甦持續 今年的能源投資有望反彈10%

國際能源署 (IEA) 在週三 (2 日) 表示，隨著全球逐漸由新冠肺炎疫情中復甦，今年能源相關投資有望反彈近 10%。

在 1.9 兆美元的投資中，預期將有超過 8200 億美元投資於電力，將連續第 6 年超過對傳統石油和天然氣的投資。

IEA 署長 Fatih Birol 表示：「能源投資的反彈是一個可喜的現象，很高興看到更多的投資流向可再生能源，但是如果要使全球走上 2050 年實現淨零排放的目標道路，必須有更多的資源投入清潔能源技術。」他預期，到 2030 年，清潔能源投資需要增加兩倍。

IEA 上個月曾向能源業發出警告，稱如果世界希望在 2050 實現淨零碳排放，投資者就不應為石油、天然氣和煤炭項目再提供資金。

報告中表示，上游石油和天然氣的新投資增加 10%，但低於疫情前的水準，能源巨頭的支出基本持平。

隨著封鎖措施的鬆綁和民眾開始旅遊，IEA 曾警告表示今年下半年全球石油市場將出現供應短缺。Birol 說道，除非石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 恢復疫情期間停產的石油產量，否則布蘭特原油將進一步攀升，該油價在周二突破每桶 70 美元。

Birol 表示：「目前美國、中國和歐洲經濟正在『強勁』復甦，接下來約一年的石油需求很可能會回到疫情前的水準。」

在 OPEC+ 沒有正式改變政策的情況下，當美國、中國和歐洲經濟強勁增長，石油需求和供給的差距將不斷擴大，這會對價格帶來進一步上漲壓力。